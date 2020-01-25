میزبانی ارومیه از پیکان/ تیم مدعی به دنبال جبران شکست

به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر والیبال فردا یکشنبه از ساعت ۱۷ با برگزاری شش دیدار پیگیری خواهد شد. دیدار تیم‌های سایپا تهران - شهرداری گنبد، شهرداری ارومیه - پیکان و سپاهان و شهرداری ورامین سه دیدار مهم هفته به شمار می‌روند. تیم صدرنشین شهرداری ورامین که در شروع مسابقات پس از تعطیلات ۵۰ روزه، نخستین شکست خود را مقابل نارنجی پوشان سایپا متحمل شد فردا میهمان سپاهان خواهد بود. سپاهان نیز در آخرین بازی خود نتیجه را مقابل شهرداری ارومیه واگذار کرده است و فردا با حمایت تماشاگرانش میزبان شهرداری ورامین خواهد بود.

تیم شهرداری ارومیه نیز که با آغاز مسابقات پیمان اکبری را به عنوان سرمربی در اختیار دارد دو پیروزی متوالی کسب کرده است و فردا در خانه میزبان تیم جوان پیکان خواهد بود. پیکان که در رده دوم جدول رده بندی قرار دارد برای بهبود و حفظ جایگاهش به این پیروزی نیاز دارد و شهرداری ارومیه نیز برای ارتقا در جدول رده بندی به برد مقابل پیکان می اندیشد.

شاگردان ناصر شهنازی در سایپا تهران نیز این هفته در خانه میزبان تیم شهرداری گنبد خواهند بود و به دنبال هشتمین برد خود در فصل جاری هستند.

برنامه دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر والیبال؛

* سایپا تهران - شهرداری گنبد

* سپاهان اصفهان - شهرداری ورامین

* کاله مازندران - خاتم اردکان

* شهداب یزد - پیام خراسان

* سیرجان - راه یاب ملل مریوان

* شهرداری ارومیه - پیکان تهران

تیم شهروند اراک استراحت دارد.

* جدول رده بندی رقابت‌های لیگ برتر والیبال؛