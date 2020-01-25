کمربند حفاظتی گرمسار ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

اسماعیل عرب معصومی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه پیشرفت فیزیکی پروژه ایجاد کمربند حفاظتی گرمسار ۵۰ درصد است، ابراز داشت: این طرح هم‌اکنون برای حوزه روستای چنداب و بهورد بخش ایوانکی گرمسار در حال انجام است.

وی بابیان اینکه از سنوات قبل چهار کیلومتر کمربند حفاظتی در گرمسار ایجادشده است، افزود: برای سال جاری اجرای چهار کیلومتر دیگر کمربند حفاظتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در دستور کار قرار دارد که تا پایان سال به اتمام خواهد رسید.

رئیس اداره منابع طبیعی گرمسار بابیان اینکه کمربند حفاظتی در واقع حائلی میان اراضی ملی و مستثنیات اشخاص است، ابراز داشت: این کمربند حفاظتی با روش‌هایی از قبیل حفر کانال و ایجاد خاکریز، حصار سیمی و فنس کشی و ایجاد نوار سبز یا گارد بلوک اجرا خواهد شد.

عرب معصومی بابیان اینکه هدف از اجرای طرح کمربند حفاظتی کاهش تصرفات و تجاوز به عرصه‌های جنگلی و مرتعی است، در ادامه تصریح کرد: با این روش در واقع می‌کوشیم تا حد بین منابع طبیعی و سایر عرصه‌ها مشخص شود تا شاهد کمترین دست‌درازی به طبیعت باشیم.

وی بابیان اینکه این طرح در گرمسار به روش بنچ مارک یا قرارگیری اسکلت سازه بتنی در (چاله) اجرایی خواهد شد، افزود: بعد از بتن‌ریزی و مستحکم شدن آن، این سازه بتنی در فواصل مختلف بسته به شرایط منطقه احداث می‌شود.