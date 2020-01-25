به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، منصور غلامی، با بیان اینکه مقالات مشترک علمی اعضای هیئت علمی و محققان ایرانی با محققان کشورهای خارجی در طول چند سال اخیر همواره رشد داشته است، گفت: در سال گذشته مقالات مشترک ایران در سطح دنیا به ۱۳۷۱۹ مورد رسیده است.
وی در تشریح دستاوردهای علمی بینالمللی وزارت علوم اظهار داشت: مقالات مشترک گویای همکاری علمی اساتید ایرانی و خارجی و و ورود علم نوین و دانش دانشمندان خارجی به کشور و ارتقای سطح علمی دانشگاههای برتر کشورمان است. حدود ۴۵ درصد مقالات مشترک دانشگاهیان ایرانی با دنیا با همکاری دانشگاههای اروپایی است.
وزیر علوم افزود: در طول چند سال اخیر، با همیاری دانشگاههای بزرگ کشور، رشد مقالات مشترک مابین اساتید ایرانی و اساتید خارج از کشور که عمدتاً شامل فرصت مطالعاتی اساتید، استاد راهنمای مشترک دانشجویان، انجام پروژههای مشترک، دورههای تحصیلی مشترک و دورههای پژوهشی دانشجویان دکتری است از رشد ۱۵ تا ۱۹ درصدی در هرسال برخوردار بوده است.
غلامی ادامه داد: متوسط استناد مقالات نمایه شده ایرانی در ده سال اخیر دارای ۸.۷۱ استناد و به عنوان مثال مقالات نمایه شده مشترک در ده سال اخیر فقط با کشور آلمان ۳۰.۶۸ است؛ به عبارت دیگر توسط فعالیتهای بینالمللی به عنوان یکی از سیاستهای مهم در این دوره علاوه بر اشتغال دانش و کاهش هزینههای تحقیقاتی، اثر معیشتی بر افزایش کیفی فعالیت دانشگاهها و مراکز پژوهشی بر جای گذاشته است.
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