برف برخی از مدارس گلستان را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی فعالیت سامانه ناپایدار در گلستان بارش برف و باران در برخی از نقاط کوهستانی و دو شهر کلاله و مراوه تپه اتفاق افتاد.

اداره کل آموزش و پرورش استان طی اطلاعیه ای اعلام کرد که مدارس برخی از مناطق استان تعطیل شده است.

براساس این اطلاعیه، به علت بارش برف شدید همه مدارس صبح و عصر بخش گلیداغ امروز شنبه (۵ بهمن ماه) تعطیل هستند.

همچنین مدارس مسیر آق سو از روستای صالح آباد و روستاهای بعد از آن، مدارس مسیر روستای سوار و یل چشمه از سه راهی قره یسر به بعد و مدارس روستای قره آغاچ و چالجه قویجق از توابع کلاله تعطیل است.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هم از هم استانی ها خواسته از سفرهای غیرضروری پرهیز کنند.

در این اطلاعیه آمده است: با عنایت به هشدارهای هواشناسی مبنی بر بارش برف شدید و کاهش دما در ۷۲ آینده در استان گلستان، خواهشمندیم از هرگونه تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی خودداری کنید.

لازم به ذکر است همه عوامل راهداری در آماده باش کامل بوده و گشت های ویژه در محور کوهستانی آماده خدمت رسانی بهنگام به مردم هستند.

در این اطلاعیه توصیه شده: رانندگان همه تجهیزات ایمنی از جمله زنجیر چرخ و غیره، البسه گرم، خوراک مناسب و سوخت کافی به همراه داشته باشند.