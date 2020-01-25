به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد مدیریت بحران استان اطلاعیهای به این شرح صادر کرد: در پی گزارش اشتباه هواشناسی استان که در نتیجه منتج به اعلام تعطیلی تمامی مقاطع تحصیلی، دانشگاهها و مؤسسات آموزشی شهرستانهای ایلام، ایوان، ملکشاهی، بخش کارزان، دهستان آسمان آباد و شهر سرابله در نوبت صبح امروز شد، ضمن عذر خواهی این تصمیم اصلاح میشود و صرفاً این تعطیلی برای مهدکودکها و پیش دبستانیهای مناطق مذکور اعلام میگردد و مابقی مقاطع تحصیلی، دانشگاه هاو مؤسسات آموزشی این مناطق از ساعت ۹ صبح شروع میشود.
اطلاعیه جدید مدیریت بحران ایلام؛
مدارس و دانشگاه های ایلام امروز تعطیل نیست/هواشناسی اشتباه کرد
ایلام-مدیریت بحران ایلام اعلام کرد مدارس و دانشگاه های ایلام امروز تعطیل نیست.
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