جلوگیری از خروج ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید کریم پور گفت: مرزبانان پس از کسب خبری مبنی بر قاچاق سوخت در «خور کلاهی»، بلافاصله برای بررسی موضوع اکیپ‌های گشت دریایی به محل‌های اعلامی اعزام شد.

وی افزود: مرزبانان حین گشت زنی به سه فروند قایق حامل سه محفظه پلاستیکی سوخت قاچاق برخورد و جهت متوقف ساختن آن مأموران فرمان ایست را صادر کردند که قاچاقچیان به ناچار با بریدن طناب متصل شده به محفظه‌های پلاستیکی به شناور، از محل متواری شدند.

سرپرست پایگاه دریابانی میناب با بیان اینکه تلاش مرزبانان برای شناسایی و دستگیری متهمان ادامه دارد، تصریح کرد: مرزبانان در این عملیات سه محفظه پلاستیکی حامل ۶۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

کریم پور خاطرنشان کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش ریالی محموله سوخت کشف شده ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.