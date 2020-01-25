به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای کشتی فرنگی جام تختی شب گذشته با معرفی نفرات برتر در شهر شیراز به پایان رسید تا کادر فنی بتواند با مشخص شدن نفرات برتر، نخستین اردوی تیم ملی را آغاز کند.

در همین راستا نخستین اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در میادین پیش رو با دعوت از نفرات برتر جام تختی و برخی دیگر از فرنگی‌کاران مد نظر کادر فنی از روز ۱۰ بهمن ماه در خانه کشتی شماره دو مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد.

اسامی اردونشینان تیم ملی کشتی فرنگی به زودی بعد از نشست اعضای کادر فنی این تیم مشخص و معرفی خواهد شد.

نخستین رویداد مهم بین المللی پیش روی کشتی فرنگی ایران، حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا در هند است.