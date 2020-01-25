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۵ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۴۸

در پی برودت هوا صورت گرفت؛

آماده‌باش ۱۸۰ آتش‌نشان در کرمانشاه

آماده‌باش ۱۸۰ آتش‌نشان در کرمانشاه

کرمانشاه_ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه از آماده‌باش ۱۸۰ آتش‌نشان در پی برودت هوا خبر داد.

غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرما و برودت در طی این روزها طبق گفته هواشناسی بیشتر شده است، اظهار داشت: شهروندان در روزهای سرما و یخ زدگی کمتر تردد کنند و در معابر با احتیاط راه بروند.

وی با بیان اینکه به نیروهای آتش نشانی آماده باش کامل داده شده است، افزود: در صورت نیاز مرخصی نیروها نیز کنسل می‌شود تا خدمات رسانی کامل به مردم ارائه شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه ۱۸۰ نیرو در آماده باش کامل قرار دارند، عنوان کرد: با هماهنگی مدیریت بحران در صورت نیاز شهرستان‌ها، نیرو به آنجا نیز فرستاده خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: تمام ماشین‌های امداد و نجات در آماده به کار است و این تجهیزات در شرایط عادی نیز در آماده باش کامل قرار دارد زیرا حادثه هیچ گاه خبر نخواهد کرد.

کد مطلب 4834292

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