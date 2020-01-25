غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سرما و برودت در طی این روزها طبق گفته هواشناسی بیشتر شده است، اظهار داشت: شهروندان در روزهای سرما و یخ زدگی کمتر تردد کنند و در معابر با احتیاط راه بروند.

وی با بیان اینکه به نیروهای آتش نشانی آماده باش کامل داده شده است، افزود: در صورت نیاز مرخصی نیروها نیز کنسل می‌شود تا خدمات رسانی کامل به مردم ارائه شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه با اشاره به اینکه ۱۸۰ نیرو در آماده باش کامل قرار دارند، عنوان کرد: با هماهنگی مدیریت بحران در صورت نیاز شهرستان‌ها، نیرو به آنجا نیز فرستاده خواهد شد.

این مسئول عنوان کرد: تمام ماشین‌های امداد و نجات در آماده به کار است و این تجهیزات در شرایط عادی نیز در آماده باش کامل قرار دارد زیرا حادثه هیچ گاه خبر نخواهد کرد.