چهارمين محموله كمك هاي مصر براي زلزله زدگان ايران ارسال شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوفد ، مصر از روز شنبه با ايجاد پل هوائي ميان قاهره و تهران، اولين محموله کمک هاي خود را با دو هواپيما شامل 5 تن دارو و لوازم پزشکي وارد ايران کرد ، سومين هواپيما نيزکه روز يکشنبه به ايران اعزام شد شامل 6/3 تن دارو ، 1500 تخته پتو و 30 تخته چادر بزرگ بود و چهارمين هواپيما هم شب گذشته شامل 3/7 تن دارو ، 900 تخته پتو و 70 تخته چادر بزرگ خانوادگي براي زلزله زدگان ايراني ارسال شد. به نوشته الوفد ، مصر همچنان به کمک هاي خود به ايران ادامه مي دهد.
دولت مصر ، كه ازهمان روز هاي اول زمين لرزه دلخراش شهرستان بم در ايران ضمن اعلام همبستگي و همدردي خود با ملت و دولت ايران ، اقدام به ارسال كمك هاي بشردوستانه خود كرده است ، چهارمين محموله از اين كمك ها را نيز به ايران ارسال كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوفد ، مصر از روز شنبه با ايجاد پل هوائي ميان قاهره و تهران، اولين محموله کمک هاي خود را با دو هواپيما شامل 5 تن دارو و لوازم پزشکي وارد ايران کرد ، سومين هواپيما نيزکه روز يکشنبه به ايران اعزام شد شامل 6/3 تن دارو ، 1500 تخته پتو و 30 تخته چادر بزرگ بود و چهارمين هواپيما هم شب گذشته شامل 3/7 تن دارو ، 900 تخته پتو و 70 تخته چادر بزرگ خانوادگي براي زلزله زدگان ايراني ارسال شد. به نوشته الوفد ، مصر همچنان به کمک هاي خود به ايران ادامه مي دهد.
کد مطلب 48343
نظر شما