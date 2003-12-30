  1. بین الملل
  2. سایر
۹ دی ۱۳۸۲، ۱۵:۲۸

چهارمين محموله كمك هاي مصر براي زلزله زدگان ايران ارسال شد

دولت مصر ، كه ازهمان روز هاي اول زمين لرزه دلخراش شهرستان بم در ايران ضمن اعلام همبستگي و همدردي خود با ملت و دولت ايران ، اقدام به ارسال كمك هاي بشردوستانه خود كرده است ، چهارمين محموله از اين كمك ها را نيز به ايران ارسال كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوفد ، مصر از روز شنبه با ايجاد پل هوائي ميان قاهره و تهران،  اولين محموله کمک هاي خود را  با دو هواپيما شامل 5 تن دارو و لوازم پزشکي وارد ايران کرد ، سومين هواپيما  نيزکه روز يکشنبه به ايران اعزام شد شامل 6/3 تن دارو ، 1500 تخته  پتو و 30 تخته چادر بزرگ بود و چهارمين هواپيما هم شب گذشته شامل 3/7 تن دارو ، 900 تخته پتو و 70 تخته چادر بزرگ خانوادگي براي زلزله زدگان ايراني ارسال شد. به نوشته الوفد ، مصر همچنان به کمک هاي خود به ايران ادامه مي دهد.

کد مطلب 48343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها