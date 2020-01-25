۱۵بهمن آخرین مهلت معرفی طرح های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی در سالن اجتماعات شهید انصاری استانداری گیلان با بیان اینکه ۷۰ درصد مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکنون اجرایی شده است که امری مطلوب است، اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی پروژهها در فصل زمستان نسبت به سایر فصول رشد مطلوبتری داشته است.
استاندار گیلان با بیان اینکه این استان در این بخش دارای رتبه ششم در کشور است، افزود: تعداد قابل توجهی از پروژههای ما نیمه تمام است و برای معرفی پروژههای سال ۹۹ تا ۲۵ بهمن زمان مقرر شده که دستگاههای اجرایی تا ۱۵ همین ماه فرصت معرفی طرحها و پروژههای خود را دارند.
وی با تاکید بر کاهش پروژهها در سال آتی، بیان کرد: طرحهای پیشنهادی باید در انطباق با اسناد بالادستی، با رویکرد اشتغال، حل چالش و مشکلات استان، با مشارکت بخش خصوصی و استفاده و جذب سرمایه گذاران جدید و طرحهای دانش بنیان باشند.
زارع با بیان اینکه عملکرد بانکهای و تسهیلات تبصره ۱۸ گیلان ضعیف است، افزود: تنها ۱۰ درصد طرحهای معرفی شده به بانکها تسهیلات دریافت کردهاند که راضی کننده نیست و باید به ۵۰ درصد ارتقای پیدا کند.
وی در ادامه تصریح کرد: در طرحهای ملی همانند طرح کارورزی از ۷۵۰ نفر تاکنون ۲۱۹ نفر و طرح مشوقهای بیمهای ۵۱ نفر مشغول به کار شدند که این آمار نیز راضی کننده نیست.
زارع با تاکید بر اینکه پسماند همچنان معضل اصلی استان گیلان است، اظهار کرد: پروژههای مهم دیگری در عرصه پسماند در سایر شهرستان استان داریم که اعتبار ابلاغ آنها صورت گرفته است که باید با تسریع در روند کار در موعد مقرر به اتمام برسانیم.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه پروژههای اجرایی در همه عرصهها بویژه در حوزه پسماند نیازمند نظارت و نگاه مستمر است، ادامه داد: باید شرکت و پیمانکاری توانمند انتخاب شود تا دچار مشکل نشویم.
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