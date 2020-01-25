به گزارش خبرگزاری مهر، علی امام درباره افتتاح ایستگاه مترو کیان‌شهر اظهار داشت: این ایستگاه به زودی جهت استفاده شهروندان تهرانی به ویژه ساکنان منطقه ۱۵ افتتاح می‌شود.

وی افزود: با افتتاح این ایستگاه، شهروندان در محله کیان‌شهر دیگر نیاز به مراجعه به ایستگاه دولت‌آباد یا ایستگاه‌های همجوار برای استفاده از خط ۶ مترو را ندارند.

امام با اشاره به این که تجهیزات این ایستگاه به طور کامل تهیه شده است، ادامه داد: اکنون در مراحل نهایی نصب تجهیزات هستیم.

مدیرعامل شرکت مترو تهران با اشاره به این که افتتاح این ایستگاه همراه با پله‌برقی‌های مورد نیاز در ایستگاه خواهد بود، خاطرنشان کرد: در تلاشیم آسانسورهای این ایستگاه نیز تا پایان سال راه‌اندازی شود.

مدیرعامل شرکت مترو تهران تاکید کرد: خوشبختانه سیستم تهویه به کار گرفته شده در این ایستگاه نتیجه تلاش متخصصان داخلی و یک محصول بومی است.

وی اضافه کرد: در تلاشیم به مرور تمام تجهیزات مورد نیاز در ایستگاه‌های مترو را بومی‌سازی کرده و از محصولات شرکت‌های داخلی استفاده کنیم.

گفتنی است؛ خط ۶ مترو تهران، یک خط درون‌شهری به طول ۳۲ کیلومتر است که قرار است در نهایت با توسعه بخش جنوبی آن به ۳۸ کیلومتر گسترش یابد.

ایستگاه کیان‌شهر پنجمین ایستگاه در این خط است که به بهره‌برداری می‌رسد. در حال حاضر ایستگاه‌های دولت‌آباد، بعثت، میدان شهدا و امام حسین (ع) در این خط فعال بوده و به شهروندان خدمات ارائه می‌دهند.