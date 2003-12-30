آب بخشي از غرب تهران قطع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: آب آشاميدني مناطقي از غرب تهران که از شمال به خيابان سيد جمال الدين اسدي آبادي تقاطع خيابانهاي 23 و 28، از جنوب به خيابان سيد جمال الدين اسدي آبادي تقاطع خيابان دوم، از شرق به خيابان وليعصر حد فاصل خيابان گلبرگ و خيابان استاد مطهري و از غرب نيز به بزرگراه کردستان حد فاصل 25 و شهيد گمنام محدود مي شود فردا چهارشنبه 10/10/82 از ساعت 21 الي 6 صبح روز پنج شنبه 11/10/82 قطع خواهد شد.
گفتني است تانکرهاي آب در ساعات قطع آب در منطقه مستقر هستند.
به دليل اجراي تعويض يك دستگاه شير فشار شكن در قطر 500 ميليمتر در خيابان سيد جمال الدين اسدآبادي روبروي ساختمان جهاد سازندگي در محدوده شركت آب و فاضلاب منطقه 3 به مدت 9 ساعت آب قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: آب آشاميدني مناطقي از غرب تهران که از شمال به خيابان سيد جمال الدين اسدي آبادي تقاطع خيابانهاي 23 و 28، از جنوب به خيابان سيد جمال الدين اسدي آبادي تقاطع خيابان دوم، از شرق به خيابان وليعصر حد فاصل خيابان گلبرگ و خيابان استاد مطهري و از غرب نيز به بزرگراه کردستان حد فاصل 25 و شهيد گمنام محدود مي شود فردا چهارشنبه 10/10/82 از ساعت 21 الي 6 صبح روز پنج شنبه 11/10/82 قطع خواهد شد.
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