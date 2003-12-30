آب بخشي از غرب تهران قطع مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرد: آب آشاميدني مناطقي از غرب تهران که از شمال به خيابان سيد جمال الدين اسدي آبادي تقاطع خيابانهاي 23 و 28، از جنوب به خيابان سيد جمال الدين اسدي آبادي تقاطع خيابان دوم، از شرق به خيابان وليعصر حد فاصل خيابان گلبرگ و خيابان استاد مطهري و از غرب نيز به بزرگراه کردستان حد فاصل 25 و شهيد گمنام محدود مي شود فردا چهارشنبه 10/10/82 از ساعت 21 الي 6 صبح روز پنج شنبه 11/10/82 قطع خواهد شد.

گفتني است تانکرهاي آب در ساعات قطع آب در منطقه مستقر هستند.