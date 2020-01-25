مه غلیظ دید افقی در ایرانشهر را به ۹۰۰ متر کاهش داد

محمود دیانتی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مه غلیظ در نتیجه افزایش رطوبت نسبی هوا در ایرانشهر به ۱۰۰ درصد تشکیل شده که بیش از یک ساعت تداوم داشته است.

وی ادامه داد: باقی ماندن رطوبت بالای ناشی از بارش‌های روز گذشته و شرایط تابشی در ایرانشهر سبب شد تا امروز مه غلیظ این شهر روی دهد و شعاع دید افقی به شدت کاهش یابد.

رئیس شبکه پایش هواشناسی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه هم اکنون شعاع دید افقی در این شهر به حال عادی بازگشته است، افزود: هم اکنون آسمان ایرانشهر قدری ابری و دمای هوا حدود ۱۸ درجه سلسیوس است.

دیانتی گفت: در جریان فعالیت سامانه بارشی اخیر از ۱۶ ایستگاه بارانسنجی تحت مدیریت هواشناسی ایرنشهر بارندگی گزارش شده که میزان بارش‌ها در شهر ایرانشهر ۱۰ میلی متر بوده است.

وی ادامه داد: همچنین از ایستگاه‌های «دلگان» ۲۵، «چاه شور ۲» ۱۸، «بزمان» و «تیغ آب دامن» ۱۴، جبرآباد ۱۳ و «چاه محمد» و «شیبان دامن» ۱۲ میلی متر باران گزارش شده است.