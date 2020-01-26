به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا گلسرخی با بیان اینکه برنامه های فرهنگی، هنری و اجتماعی فرهنگسرای المهدی (عج) در بهمن‌ماه امسال به دلیل تقارن با چهلمین روز شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی با یاد آن شهید بزرگوار انجام می‌شود، اظهار داشت: به دلیل همزمانی ایام شهادت حضرت فاطمه (س) در بهمن‌ماه همایش یاس کبود با حضور بانوان در پنج نوبت از پنجم تا نهم بهمن‌ماه در این فرهنگسرا برگزار می‌شود.

وی همچنین با اشاره به برگزاری ویژه برنامه پرده خوانی انقلاب در فرهنگسرای المهدی (عج) از ۱۲ تا ۱۶ بهمن‌ماه با همکاری اداره آموزش و پرورش کاشان ابراز داشت: به دلیل جنگ نرم رسانه‌ای دشمن و استکبار جهانی بر علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی همایش سواد رسانه‌ای نیز در تاریخ هفدهم بهمن ماه در این فرهنگسرا برگزار می‌شود.

مدیر فرهنگسرای المهدی (عج) کاشان از برگزاری برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری در حاشیه راهپیمایی باشکوه یوم الله ۲۲ بهمن در منطقه راوند خبر داد و تصریح کرد: مسابقه ساخت آدمک‌های استکبار، شکار جرثومه‌های فساد و گریم و نقاشی کودک و همچنین برپایی غرفه‌های هنری از جمله این برنامه‌هاست.

گلسرخی با اشاره به برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در بیست و پنجم بهمن‌ماه سال جاری به مقصد مزار شهدای گمنام راوند گفت: در این برنامه که به‌منظور تجدید میثاق با شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس و همچنین شهدای انقلاب اسلامی انجام می‌شود فرهنگسرای المهدی (عج) وظیفه برگزاری برنامه های فرهنگی، هنری این همایش را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه همایش زنان انقلابی منطقه راوند در روز چهاردهم بهمن ماه در فرهنگسرای المهدی (عج) برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این همایش با هدف تربیت کودکان و نوجوانان برای تشکیل لشگر مدافعین دفاع از آرمان و اهداف انقلاب اسلامی و ادامه دهنده راه شهدا به‌خصوص شهدای جبهه مقاومت با همکاری پایگاه بسیج حضرت معصومه (س) راوند برگزار می‌شود.

گلسرخی برگزاری مسابقه دلنوشته و همچنین عکس سلفی با مزار شهدای گمنام را از دیگر برنامه‌های هنری فرهنگسرای المهدی (عج) به مناسبت فرارسیدن دهه فجر دانست و اذعان داشت: این مسابقه ویژه عموم برگزار و در نهایت به نفرات برگزیده جوایزی به رسم یادبود اهدا می‌شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به نام رونق تولید از طرف رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: ویژه برنامه فرصت در راستای منویات ایشان و به منظور ترویج کارآفرینی و توسعه مشاغل خانگی و با هدف تقویت بنیان اقتصادی خانواده‌ها در این فرهنگسرا برگزار و طی آن مهارت‌های مربوط در این سلسله کارگاه‌ها آموزش داده می‌شود.

مدیر فرهنگسرای المهدی (عج) کاشان در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های بانوان در منطقه راوند کاشان به مناسبت فرارسیدن دهه فجر خبر داد و بیان داشت: در راستای تحکیم بنیان خانواده همایش سلامت روان با محوریت مبارزه با اعتیاد همراه با ایستگاه رایگان سنجش سلامت از دیگر برنامه‌های این فرهنگسرا در بهمن‌ماه است.

وی با بیان اینکه در ایام الله دهه فجر ویژه برنامه پندانه‌های فرهنگی با محوریت سردار شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای جبهه مقاومت با همکاری گروه فرهنگی عمار منطقه راوند برگزار می‌شود، افزود: این برنامه به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین فرهنگسازی در بین دانش آموزان برای دوری از بازی‌های رایانه‌ای در بین کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

گلسرخی بازدید از بیت شهدا در روزهای دهه فجر را از دیگر برنامه‌های ویژه فرارسیدن روزهای پیروزی حق بر باطل دانست و یادآور شد: برگزاری ویژه برنامه دریای رحمت مخصوص کودکان و نونهالان هم با محوریت آموزش مفاهیم و حفظ قرآن کریم در بهمن‌ماه نیز ادامه دارد.

وی با اشاره به برگزاری سلسله کارگاه‌های آموزشی در طول سال در این فرهنگسرا گفت: سلسله کارگاه‌های تبیین حقوق فرزندان در برابر والدین، حقوق والدین نسبت به فرزند، دانستنی‌های دوران بلوغ دختران مخصوص مادران، تربیت جنسی کودکان ویژه والدین و همچنین نکات کاربردی تربیت کودک از جمله این کارگاه‌هاست که برگزاری آنها در بهمن‌ماه سال جاری ادامه می‌یابد.