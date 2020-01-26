دانش تولید نوعی صمغ کاربردی بومی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، «صمغ زانتان» یک قندی برون ‌سلولی است که توسط گونه‌های مختلف زانتوموناس تولید می‌شود. صمغ زانتان نخستین نسل جدید چندقندی برون‌ سلولی در علم زیست‌فناوری است که توسط چندین ریزاندامگان مانند باکتری زانتوموناس کمپستریس(campestris Xanthomonas ) تولید می‌شود.

واحدهای سازنده این صمغ، گلوکز، مانوز و دی-گلوکورونیک اسید هستند. این صمغ، با وجودِ داشتنِ وزن مولکولی بالا ، به سادگی در آب سرد و گرم حل می‌شود و حتی در مقادیر کم، محلول بسیار غلیظ تولید می‌کند. در اثر بهم‌زدن، از گرانرویی آن کاسته می‌شود. تغییرات PH پی‌ اچ، اثر چندانی بر روی آن ندارد.

مجتبی بدری بنام مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان تولید کننده این محصول پرکاربرد در صنایع کشور گفت: این صمغ در صنایع بسیاری از جمله شیمی صنایع غذایی، فراورده‌های نفتی و مواد آرایشی کاربرد دارد. این صمغ در انواع مختلفی از نوشابه‌ها، کنسروها و مواد غذایی منجمد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

این فعال فناور به ویژگی‌های این محصول اشاره کرد و گفت: به دلیل وجود گروه‌های استیل و پیروویل، گزانتان یک پلی ساکارید آنیونی است.

وی با بیان این‌که صمغ زانتان یک ترکیب پیچیده اگزو پلی ساکارید است که از طریق میکروارگانیسم‌ها در طول فرآیند تخمیر تولید می‌شود، توضیح داد: هنگامی که گلوکز، سقز یا فروکتوز تخمیر می‌شود، این پلی ساکارید پیچیده تولید می‌شود و می‌تواند با استفاده از الکل استخراج شود. پس از خشک شدن، این صمغ را می‌توان به صورت یک پودر خرد کرد و به عنوان یک افزوده از آن استفاده کرد.

بدری نیاز مصرف سالانه را ۵۰۰ تن عنوان کرد و افزود: از این مقدار ۴۰۰ تن توسط این شرکت تولید می‌شود و ۱۰۰ تن باقی مانده از طریق واردات تامین می‌شود. بنابراین با توجه به نیاز گسترده کشور به این محصول استراتژیک توان خود را بر روی بازار داخل متمرکز کرده‌ایم.

مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان به کاربرد این محصول در صنایع مختلف اشاره کرد و گفت: این ماده در صنایع بالا دستی نفت، صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، دارو سازی، رنگ‌های ساختمانی، لعاب و سرامیک، نساجی، سرامیک، کشاورزی و راه سازی و معدن کاربرد بسیاری دارد.

وی ادامه داد: محصول تولید شده این شرکت کاملا بومی و حاصل چندین سال تحقیق و پژوهش است و در دنیا نیز کشورهای معدودی مانند: آمریکا، آلمان، فرانسه، انگلیس دارنده فناوری تولید این ماده هستند.

به گفته بدری، کیفیت تولیدات این شرکت در مقایسه با نمونه تولید شده کشور چین بسیار بهتر است ولی متاسفانه به لحاظ قیمتی با هم برابر هستند.