برخی موقوفات از سوی مستاجران مورد بی مهری قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در نخستین جلسه و گردهمایی متولیان اوقاف استان اصفهان ضمن تسلیت ایام سوگواری و شهادت حضرت فاطمه (سلام الله علیها) و ضمن قدردانی از مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان به دلیل برگزاری این جلسه اظهار کرد: یکی از چیزهایی که پرونده انسان را پس از مرگ باز نگه می‌دارد موقوفات است، در روایات آمده است کسانی که می‌میرند به جز سه گروه، پرونده آنها بسته می‌شود.

وی افزود: گروه اول کسانی هستند که صدقه جاریه می‌دهند و بهترین نوع آن وقف کردن است، گروه دوم کسانی هستند که فرزند صالح تربیت می‌کنند که بعد از مرگ وی به جامعه خدمت می‌کند و گروه سوم کسانی هستند که علمی را تولید می‌کنند که همیشه به مردم کمک کند.

نماینده ولی فقیه در استان اصفهان با بیان اینکه واقفان برای خود قلکی تهیه کرده و اوقاف را به عنوان متولی این قلک قرار داده‌اند، گفت: متاسفانه برخی از موقوفات و رقبات از سوی مستاجران مورد بی مهری قرار گرفته و آنطور که باید بهره برداری نشده است، این امر اوقاف را متضرر کرده و این اداره برای اجرای نیات واقفان دچار مشکل شده است.

وی با بیان اینکه مردم اصفهان در طول تاریخ روحیه خدمت گذاری به انسان‌ها و حتی پرندگان و حیوانات نیز داشته‌اند، ادامه داد: به اندازه‌ای در اصفهان وقف داشته‌ایم که دیگر زمین در این شهر برای وقف وجود نداشته است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه متولیان موقوفات باید نظارت جدی بر موقوفات داشته باشند، ادامه داد: این اقدام باید هر یک سال یکبار انجام شود و سرنوشت درآمد و اعتبارات موقوفات را مورد توجه قرار دهد.

وی با بیان اینکه اداره موقوفات کار بسیار سختی است، گفت: نگهداری و توسعه موقوفات و همچنین اجرای نیات واقفان کار سختی است، اداره اوقاف در این زمینه ناظر است و کار سختی را بر عهده دارد.

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه متولیان موقوفات باید موقوفات را توسعه دهند، ادامه داد: در این زمینه می‌توانند از ظرفیت سرمایه‌گذاران استفاده کنند، در این زمینه اوقاف نیز تاکنون اقدامات خوبی را انجام داده و این طرح باید ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه بنا بر روایتی در اصفهان ۱۵۱ مدرسه علمیه بوده است، ادامه داد: این در حالی است که امروز تعداد این مدارس به ۲۳ مدرسه رسیده و در دوارن ما این مدارس که برخی از آنها مخروبه بود را تعمیر و بازسازی کردیم و برای هر کدام بیش از ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد ادامه داد: در بازسازی این مدارس متولیان هیچ همکاری نداشتند و باید این امر بهبود یابد.

متولیان در احیای موقوفات همکاری کنند

وی با بیان اینکه موقوفات باید احیا شود، اضافه کرد: متولیان موقوفات باید در این زمینه همکاری داشته باشند و برای بهره برداری بهتر از این موقوفات ایده پردازی کنند تا آنچه پدرانشان وقف کرده‌اند بدون بهره برداری نماند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با بیان اینکه بندگی خدا تنها به خود انسان کمک می‌کند، گفت: باید همواره مواظب رفتار و عمل خود باشیم تا از راه درست و ادای حق تخطی نکنیم.

لزوم حمایت های حقوقی و قضایی اوقاف از متولیان

در ابتدای این دیدار حجت الاسلام محمدحسین والمسلمین بلک مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان در گزارشی از اداره موقوفات توسط متولیان و نظارتهای سازمان اوقاف و امور خیریه در استان اصفهان با اشاره به وجود حدود ۵۰ هزار رقبه متصرفی و غیر متصرفی در استان اصفهان گفت: مهمترین برنامه ها در زمینه موقوفه و رقبه، استفاده از ظرفیت های آنها برای تحقق سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی و رونق تولید است.

حجت الاسلام بلک ادامه داد: در استان اصفهان ۷۰۰ مرکز آموزش و پرورش ،۲۰۰ واحد دامپروری ،۱۰ هزار هکتار زمین کشاورزی، چهار هزار مرکز تجاری و ۶۰ واحد کارگاه و کارخانه اوقافی وجود دارد که فقط ۲۵۰ هزار نفر از مزارع وقفی استان ارتزاق می کنند.