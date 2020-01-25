به زودی ماهواره ای در فضا منفجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک ماهواره تلویزیونی به دلیل تصادفی در فضا، طی هفته های آینده منفجر می شود. شرکت بویینگ ماهواره Spaceway-۱ را ساخته و DirecTV اپراتور آن است. البته ماهواره Spaceway-۱ در حال حاضر فعال نیست و کمیسیون فدرال ارتباطات برای کاهش خسارت های احتمالی به ماهواره های دیگر اجازه داده اپراتور مذکور Spaceway-۱ را به ارتفاعی بالاتر در مدار زمین ببرد.

این ماهواره از سال ۲۰۰۵ میلادی در ارتفاع ۳۵۴۰۰ کیلومتری زمین، مدار می زند و پوشش تلویزیونی با کیفیت بالا را فراهم می کرد، اما بعدا فقط نقش یک ماهواره پشتیبان را داشت.

در دسامبر ۲۰۱۹ میلادی این ماهواره دچار یک اختلال اساسی شد و همین امر خسارت غیرقابل جبرانی به باتری های آن وارد کرد. هرچند Spaceway-۱ در ماه های اخیر برای تامین انرژی مورد نیاز خود از پنل های خورشیدی اش استفاده می کرد، اما باید باتری های آن را فعال کرد.

طبق بیانیه این شرکت در ۲۵ فوریه سال جاری میلادی باتری های خسارت دیده احتمالا پس از فعال شدن، منفجر می شوند و علاوه بر Spaceway-۱، ماهواره های اطراف را نیز از بین می برند. درهمین راستا DirecTV از کمیسیون فدرال ارتباطات درخواست کرده تا ماهواره را به مدار بالاتری به نام « مدار قبرستان» در ارتفاعی ۳۰۰ کیلومتر بالاتر از مکان فعلی آن ببرد تا در آنجا منفجر شود.

معمولا از سرویس خارج کردن ماهواره ها شامل آزاد کردن باقیمانده سوخت آن است اما این فرایند ممکن است چندماه طول بکشد . اما این ماهواره در معرض انفجار است و چند ماه فرصت ندارد.

بنابراین کمیسیون فدرال ارتباطات درخوسات DirecTV را برای از سرویس خارج کردن Spaceway-۱ تایید کرده است.