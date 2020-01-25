قلعه دزک به مجتمع گردشگری تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جوادی در ستاد اقتصاد مقامتی استان، در خصوص تبدیل قلعه دزک به مجتمع گردشگری، اظهار داشت: محوطه سازی با سنگ کریستال و سنگ قلوه، بندکشی، اجرای کف فرش با آجر سنتی انجام شده است.

وی بیان کرد: عملیات محوطه سازی و بندکشی بدنه‌ها و فراخوان واگذاری بنا به بخش خصوصی از طریق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و رفع مشکلات اجتماعی در دست اقدام است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: استحکام بخشی بدنه و سقف بنا، تکمیل باغ روبروی ساختمان اجرای تزئینات تجهیز بنا و واگذاری بنا بخش خصوصی از طریق صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی باقی مانده است.

وی گفت: این پروژه امسال آغاز شده و سال یک هزار و ۴۰۰ خاتمه می‌یابد که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۶۰ درصد هم پیشرفت مالی داشته است.

وی بیان کرد: تا پایان سال گذشته هفت و نیم میلیون ریال اعتبار هزینه شده و نیازمند ۱۲ میلیون ریال اعتبار است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری در خصوص توسعه کمپینگ بزرگ دوپلان و دره عشق نیز بیان کرد: مطالعات و طراحی هشت واحد اقامتی، اجرای چاه نیمه عمیق، اجرای سرویس بهداشتی، اجرای زیپ لاین و پل معلق، اجرای دکل روشنایی، خریدترانس برق انجام شده است.

وی با بیان اینکه تکمیل ساختمان‌های اقامتی، اجرای پمپ آب، محوطه سازی و تهیه طرح ایجاد دیوار پیرامون مجموعه در ست اقدام است، گفت: اجرای فضای سبز، دیواره و تجهیز باقی مانده است.

وی گفت: این پروژه سال ۹۶ آغاز شده و سال ۹۹ به اتمام می‌رسد که تاکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و ۵۵ درصد پیشرفت مالی داشته است.

وی گفت: برای این پروژه تا پایان سال گذشته ۳۵ میلیون ریال اعتبار هزینه شده و نیازمند ۳۰ میلیون ریال اعتبار دیگر است.