سومین سوپر گل و هت تریک وریا غفوری روی ضربات کاشته

به گزارش خبرنگار مهر، وریا غفوری کاپیتان باتجربه تیم استقلال که از محبوبیت زیادی بین هواداران این تیم برخوردار است، در حال تجربه کردن بهترین روزهای فوتبالی‌اش می‌باشد. کاپیتان آبی پوشان شب گذشته با یک گل و ۲ پاس گل روی هر سه گل تیمش تاثیر مستقیم داشت و در نهایت نیز بهترین بازیکن زمین شد.

غفوری مقابل الکویت روی ضربه ایستگاهی پشت محوطه جریمه دروازه تیم مقابل را باز کرد تا نه تنها با این گل آب پاکی را روی دست کویتی‌ها ریخته باشد، بلکه تبحر و تخصص خودش را روی زدن ضربات ایستگاهی نشان دهد.

این پنجمین گل این فصل وریا غفوری برای آبی پوشان بود و سومین گلی بود که او از روی ضربات ایستگاهی به ثمر رساند.

اولین گل غفوری که از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رسانده بود، در دیدار مقابل فجر سپاسی در جام حذفی بود. او سپس یکبار مقابل صنعت نفت در لیگ برتر از روی ضربه ایستگاهی تیمش را به گل رساند و سپس شب گذشته مقابل الکویت این کار را تکرار کرد.

غفوری با گلی که دیشب برابر الکویت زد، اولین بازیکن این فصل آبی پوشان شد که توانسته در هر سه تورنمنت (لیگ برتر، جام حذفی و آسیا) برای تیمش گلزنی کند و جالب تر این که در هر سه تورنمنت با ضربه ایستگاهی تیمش را به گل رسانده است.

غفوری یکبار مقابل سایپا از روی نقطه پنالتی به گل رسید و یکبار هم مقابل پیکان در جریان بازی گلزنی کرده است. او جمعا در این فصل ۵ بار برای آبی پوشان گلزنی کرده و ۶ بار هم پاس گل ارسال کرده که این آمار برای یک مدافع کناری بسیار جالب توجه است و نشان از آمادگی بالای این بازیکن دارد.