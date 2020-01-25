ایران به کابوس دشمنان تبدیل شده است/لزوم هوشیاری در برابر جنگ نرم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حسن عاملی عصر شنبه در دومین همایش فعالان فضای مجازی استان اردبیل که در مجتمع فرهنگی و هنری ولایت سپاه حضرت عباس (ع) برگزار شد، عنوان کرد: ایران اسلامی با تکیه بر آرمانهای اصیل و والای خود تبدیل به کابوسی برای دشمنان نظام شده تا کشورهای مستکبر با روشهای مختلف در صدد ضربه زدن به آن برآیند.
وی افزود: دشمنان برای ضربه وارد کردن به انقلاب اسلامی از دو روش جنگ اقتصادی و جنگ نرم بهره میبرند و بایستی در مقابل تمامی حربههای دشمنان از هوشیاری و بصیرت لازم برخوردار بود.
نماینده ولی فقیه در استان اردبیل بر لزوم برخورداری از ساماندهی کافی و دقیق برای مقابله با جنگ نرم دشمنان تأکید کرد و ادامه داد: دشمنان به جنگ روانی امید بستهاند و در تلاشند تا با این خدعه، باطل را حق نشان دهند.
عاملی یادآور شد: برای پیروزی در مقابل دشمنان در جنگ وسیع روانی بایستی به صورت تخصصی و تشکیلاتی وارد گود شده و در مقابل حربههای آنان با حفظ هوشیاری آحاد مردم ایستادگی کرد.
وی ضرورت آشنایی با سبکهای حملات دشمنان با بهره گیری از فضای مجازی را یادآور شد و افزود: از تولید محتوای غنی در فضای مجازی نیز نباید غفلت کرد.
افزایش سواد رسانهی راهکار مدیریت فضای مجازی
جانشین فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این همایش عنوان کرد: زمانی که از جنگ سخن گفته میشود نباید تنها توپ و تانک و موشک در اذهان تجسم یابد بلکه در شرایط کنونی و در عصر حاضر قلمها بیشتر از تانکها تأثیرگذارند.
مستعد حصاری بر بومی سازی ارتباطات و بستر فضای مجازی تأکید کرد و ادامه داد: در فضای مجازی بایستی به افزایش سواد رسانهای استفاده کنندگان از این فضا توجه ویژهای شود و این موضوع وظایف نهادهای آموزشی و فرهنگی را سنگین میکند.
وی در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره سردار قاسم سلیمانی، ادامه داد: ایشان شخصیتی تربیت یافته در مکتب ناب اسلامی و انقلاب بوده و لازم است تا در تولیدات دیجیتالی نیز بر معرفی زوایای شخصیتی این سردار سرافراز اسلام اهتمام شود.
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