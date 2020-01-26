آمل ۳۸ سال چشم براه موزه جنگ/حماسه ای که پیرجماران را به وجد آورد

خبرگزاری مهر - گروه استانها: منافقان کوردل، جنگلهای خزری را برای اجرای نقشه شومشان انتخابات کردند، غافل از آنکه این جنگل با حماسه مردمی آملیها در ششم بهمن ۶۰ به قبرستان آنان مبدل میشود.
۶ بهمن سال ۶۰ آمل هم در تاریخ انقلاب میدرخشد و مهمتر از آن در وصیتنامه الهی سیاسی پیر جماران، ثبت و نقش بسته است و پیرمراد از حماسه مردم مازندران و آمل، ویژه تقدیر کرده است.
با گذشت ۳۸ سال از آن حماسه تاریخی و دینی، مردم آمل که در کمتر از ۱۰ ساعت ۴۱ شهید تقدیم نظام نوپای اسلامی در سال ۶۰ کرده بودند، همچنان در آرزوی ساخت موزه مشاهیر و حماسی هستند.
چند سال پیش به همت برخی دستگاهها و شهرداری، زمینی برای ساخت موزه در آمل تهیه شد تا دربخشی از آن، خاطرات حماسهآفرینی مردم دیار هزار سنگر در آن ثبت و ضبط شود، اما بعدها به بهانه اینکه، زمین موردنظر در حاشیه رودخانه قرارگرفته، ساخت موزه به بوته فراموشی رفته است.
از این حماسه مردمی فقط یک میدان هزار سنگر به یادگار مانده درحالیکه مردم شهیدپرور و ولایی منطقه خواستار ایجاد موزه حماسه اسلامی و مشاهیر و جنگ جنگل هستند
سردار عبدالله ملکی مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با عنوان اینکه حماسه مردم آمل در تاریخ ثبتشده است، میگوید: از این حماسه مردمی فقط یک میدان هزار سنگر به یادگار مانده درحالیکه مردم شهیدپرور و ولایی منطقه خواستار ایجاد موزه حماسه اسلامی و مشاهیر و جنگ جنگل هستند.
وی بابیان اینکه حماسه مردم دارای سابقه تاریخی و مذهبی آمل باید ثبت و ضبط و به نسلهای مختلف منتقل شود، با انتقاد از کمکاری مسئولان در این بخش اظهار داشت: بهرغم آنکه زمین ایجاد موزه، تهیهشده و کلنگ زنی صورت گرفت اما به نتیجه نرسیده است.
سردار ملکی، واقعشدن زمین موردنظر در حریم رودخانه را دلیل مخالفت با ساخت آن بیان کرد و عنوان کرد: ساخت این موزه، آرزو و خواسته دیرینه مردم دیار هزار سنگر به شمار میرود.
وی با گرامیداشت سالروز حماسه مردمی آمل از اجرای بیش از ۲۰۰ ویژهبرنامه و ۴۰ برنامه شاخص خبر داد و گفت: چاپ کتاب حماسه جنگل نیز باهمت سه استان در دست تدوین و تهیه است.
ایجاد موزه دائمی حماسه عملیاتی نشده است
علی امانی عضو ستاد گرامیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن شهرستان هزار سنگر آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اقداماتی در راستای ماندگاری این حماسه مردمی و انتقال آن به نسلهای آینده گفت: یکی از این اقدامهای مهم تأکید بر ایجاد موزه دائمی برای حماسه مردمی شهدای ششم بهمن آمل بوده که تاکنون باوجود قول وعدههایی که دادهشده عملیاتی نشده است.
امانی ادامه داد: البته همچنان امیدوار هستیم که با همکاری شهرداری آمل و پایکار آمدن دیگر نهادهای مسئول در این امر، حداقل تا سال آینده شاهد اجرایی شدن موزه شهدای ششم بهمن آمل باشیم.
وی بابیان اینکه حماسه مردم آمل در واقعه سال ۶۰ در مواجهه با گروهک کوردل که قصد براندازی نظام و انقلاب نوپای ما را داشتند و به خوبی پاسخ قاطع و کوبنده با ایستادگی مردم آمل دریافت کردند، گفت: همه هدفها و برگزاری اینگونه برنامه بر این است تا نسل جوان و آینده این شهرستان و کشور ما با یادآوری رشادتها و ایثارگری جوانان آن دوران برای زندگی خود الگو بگیرند.
عضو ستاد گرامیداشت حماسه اسلامی ششم بهمن شهرستان هزار سنگر آمل تصریح کرد: بدون شک با راهاندازی موزه حفظ و ارزشهای دفاع مقدس در این شهرستان برای همیشه حماسه تاریخی ششم بهمن سال ۶۰ به یادگار میماند.
اهمیت حماسه ششم بهمن آمل بهگونهای بوده که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در وصیتنامه سیاسی والهی خود نام آمل را آورده و برای همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسانده است و ما در شهرستان باید قدردان و تلاشهای بیشتر در این راستا داشته باشیم.
اما حجتالاسلام سید جلیل مرتضوی امامجمعه آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه حماسه ششم بهمن آمل یادآور خلق حماسه ارزشمند و ماندگار در تاریخ کهن ایران اسلامی است، افزود: در این واقعه مردم آمل حماسه و ایثار ارزندهای از خود نشان دادند و باید بهپاس خدمات شایسته و ازخودگذشتگی حماسهسازان این رویداد بزرگ تلاش کنیم.
حماسه مقاومت آمل باید ایرانی شود و همه نسل امروز جامعه کشور باید نقش مردم این دیار را در مقوله مقاومت درک و لمس کنند
حجتالاسلام مرتضوی ادامه داد: امام راحل در وصیتنامه سیاسی الهی خود، فقط از شهر آمل و مردم فداکار این شهر نامبرده است و این افتخاری برای مازندران و ملت است.
وی بابیان اینکه باید تلاشهای همهجانبهای انجام شود تا درسال های آینده مراسم حماسه مردمی ششم بهمن آمل بهصورت ملی برگزار شود، تأکید کرد: حماسه مقاومت آمل باید ایرانی شود و همه نسل امروز جامعه کشور باید نقش مردم این دیار را در مقوله مقاومت درک و لمس کنند.
وی دیدار مردم آمل با مقام معظم رهبری و ساخت موزه مشاهیر را ازجمله خواستههای حماسهسازان دیار هزار سنگر اعلام کرد.
روایتی از حماسه ششم بهمن آمل
سردار محمد شعبانی استاد دانشگاه امام حسین (ع) و فرمانده وقت سپاه آمل در سال ۶۰ درباره حماسه ماندگار ششم بهمن میگوید: حضرت امام راحل با آنهمه عظمت بهعنوان رهبر انقلاب از حماسه مردم شریف آمل تقدیر میکند و این نشان از عظمت این حماسه است.
وی با اظهار اینکه هزار سنگر یعنی اینکه مردم آمل با اعتقادی که داشتند بر ضد جریان ضدانقلاب وارد عمل شدند و جایجای منطقه به هزار سنگری برای دفاع تبدیلشده است، تصریح کرد: در این عملیات چریکی به تجربه بسیار ارزندهای رسیدهایم و باید این تجربیات ثبت و ضبط شود و طبق بررسیها تنها دو کشور از جمله ایران توانستند در مبارزه با چریکها به پیروزی رسند.
سردار شعبانی بابیان اینکه منافقان تصور میکردند با تصرف آمل، جبههای سوم برای مقابله با انقلاب تشکیل دهند، تصریح کرد: مردم وقتی متوجه حمله منافقان شدند به یاری سپاه آمدند و با ایثار و جانفشانی خود، آمل را به هزار سنگر تبدیل کردند.
وی با اشاره به اینکه در آن زمان، سپاه شهرستان با ۲۳ پاسدار در کنار نیروهای مردمی با منافقان در جنگ جنگل مقابله و مبارزه میکرد، افزود: حمایتها و کمکهای نیروهای مردمی سبب شد تا غائله منافقان در جنگ جنگل شکسته شود و سپاه با کمک مردم توانست، منافقان را دستگیر کند.
۴۵ در سحرگاه ششم بهمنماه سال ۶۰ عدهای منافق و مائوئیست از سمت جنگل در قسمت جنوب آمل قصد تصرف این شهر را داشتند که مردم آمل در کمتر از یک روز با مقاومت خود به این غائله پایان دادند.
در آن واقعه ۴۱ نفر شهید و بیش از دهها نفر مجروح شدند.
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