لوایح ناقص کار نظارت بر مدیریت شهری گرگان را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، دویست و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور اعضای شورای، شهردار و مدیران شهرداری گرگان برگزار شد.

در این جلسه عضو شورای شهر گرگان با اشاره به وجود برخی نواقص در لوایح ارسالی از شهرداری به شورای شهر گفت: لوایح ناقص کار نظارت بر مدیریت شهری را سخت کرده است.

فائزه عبداللهی افزود: برخی لوایح شهرداری گرگان بدون پیوست و ضمائم مربوطه به شورا ارسال می‌شود که تصمیم گیری در خصوص تصویب یا رد آن سخت می‌شود.

وی ادامه داد: ریاست شورا نباید چنین لوایحی را در صحن مطرح کند زیرا وقتی مشخصات و جزئیات خرید یک وسیله یا پروژه‌ای در دسترس نباشد نظارت بر آن مشکل و در عمل ناممکن می‌شود.

در این جلسه همچنین رئیس کمیسیون گردشگری شورای شهر گرگان هم خواستار نصب سه تابلوی بزرگ در مبادی وردی شهر گرگان شد.

حسین ربیعی با اشاره به در پیش بودن نوروز گفت: جاذبه‌های گرگان باید به درستی برای گردشگران و حتی شهروندان گرگانی معرفی شود تا بتوانیم با جذب سرمایه گذار فرصت رونق در گرگان را مهیا کنیم.

در ادامه یکی از لوایح شهرداری گرگان با موضوع خرید سه دستگاه آسانسور برای پل هوایی شهرک شهریار و ساختمان شهرداری منطقه ۲ گرگان به ارزش تقریبی ۱۲ میلیارد ریال مطرح و مصوب شد.

سیدمحمد مرتضوی یکی از اعضای شورای شهر گرگان گفت: به سبب نحوه پرداخت شهرداری در مناقصه‌ها (تهاتر)، بسیاری از پیمانکاران تمایلی به حضور در این معاملات ندارد باید قبل از آگهی پروژه‌ها و یا مناقصه‌ها نوع ملک در نظر گرفته شده برای تهاتر مشخص و معرفی شود تا رغبت پیمانکاران برای حضور در این معاملات افزایش یابد.

در این جلسه همچنین شهردار گرگان با اشاره به وجود برخی از انتقادات از نحوه اجرای ۶۰ متر افسران و تغییرات صورت گرفته در میدان بسیج گفت: تمامی این مباحث بارها و بارها توسط کارشناسان متعدد بازنگری شده است تا کمترین ضرر و آسیب به شهروندان و مسافران منطقه برسد.

عبدالرضا دادبود افزود: در صورت اتخاذ یک راهبرد و تصمیم جمعی از سوی شورای شهر گرگان، امکان تهیه طرح جامع گردشگری برای گرگان در سال آینده میسر است ولی قبل از هر موردی باید مطالبات خود را از این طرح شفاف مشخص کنیم تا در آینده دچار مشکل نشویم.