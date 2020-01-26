زنجان در زمینه راه اندازی مزارع آبزی پروری مشکلی ندارد

منصور حقی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مرکز شیلات استان زنجان به توسعه مزارع آبزی پروری در استان زنجان تاکید دارد، گفت: ۷۰ فقره تقاضا برای راه اندازی مزارع آبزی پروری در استان وجود دارد.

مدیرکل امور شیلات و آبزیان استان زنجان، گفت: مشکلی در زمینه ایجاد مزارع آبزی پروری در این استان نداریم و شهرستان‌های زنجان وابهر بیشترین تعداد تقاضای ایجاد مزارع آبزی پروری را دارند.

حقی راد به پرورش ماهی در قفس در استان زنجان اشاره کرد و گفت: پرورش ماهی در قفس در شش سد استان زنجان انجام می‌شود چرا که دریاچه‌هایی در پشت سد خاکی وجود دارد که عمق این دریاچه‌ها حداقل ۷ متر و مساحت حداقل ۶ هکتار دارند.

وی افزود: توسعه پرورش ماهی در قفس نیاز به ورود سرمایه گذار بخش خصوصی دارد و شیلات استان حمایت لازم از سرمایه گذاران را دارد.

مدیرکل امور شیلات و آبزیان استان زنجان، از وجود ۷۵۳ مزرعه آبزی پروری در استان زنجان خبر داد و یاد آور شد: از این تعداد ۶۸۶ مورد مزرعه آبزی پروری سرد آبی و ۴۳ مورد گرمابی، ۱۳ مورد ماهیان زینتی و ۱۱ مورد بچه ماهی است.