پاکسازی یک جاده ارتباطی مهم در غرب الانبار به دست حشد شعبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای حشد شعبی در ادامه عملیات خود در غرب استان الانبار موفق شدند یک جاده ارتباطی مهم در این منطقه را پاکسازی کنند.

بر اساس این گزارش، نیروهای حشد شعبی موفق شدند کنترل جاده «الرطبه- عکاشات» را در غرب الانبار در دست خود بگیرد.

نیروهای حشد شعبی از چندی قبل، عملیات گسترده خود را علیه عناصر باقی مانده از تشکیلات تروریستی داعش آغاز کرده اند.

لازم به ذکر است که پاکسازی این جاده مهم روی تحرکات یگان‎های نظامی و پیشروی نیروهای عراقی تاثیر گذار خواهد بود، به خصوص اینکه در روستاهای عکاشات، هسته‌های پنهان داعش کماکان مستقر هستند.