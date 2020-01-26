از جزئیات معامله قرن اطلاعی نداریم/موضع اردن ثابت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن در خصوص طرح آمریکایی معامله قرن گفت که کشورش هیچ اطلاعی از جزئیات این طرح ندارد.

این در حالیست که به تازگی گزارش هایی منتشر شده که نشان می دهد اردن به صورت کامل در جریان جزئیات معامله قرن قرار گرفته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سایه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به واشنگتن قصد دارد از این طرح خود رونمایی کند.

الصفدی افزود: اردن در چارچوب مصالح خود با طرح معامله قرن برخورد خواهد کرد. طرح صلح آمریکا باید در خدمت حل عادلانه مساله فلسطین باشد.

وزیر خارجه اردن در ادامه، بر برپایی کشور مستقل فلسطین براساس مرزهای ۱۹۶۷ میلادی به پایتختی قدس اشغالی تاکید کرد و گفت که آن از اولویت ها و منافع کلان ملی اردن به شمار می آید و موضع اردن در این خصوص ثابت است.

وی خواستار موضع گیری متحد و متفق القول جهان عرب درخصوص حل مساله فلسطین شد.