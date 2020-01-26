ورود موتورسیکلت به محدوده بازار میدان امام (ره) ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، به نقل از پایگاه خبری پلیس سردار مهدی معصوم بیگی در حاشیه اجرای طرح انتظام بخشی بازار بزرگ اصفهان گفت: یکی از مؤلفه های حیات اجتماعی، نظم اجتماعی به ویژه در محیط های کسب و کار و بازار است و این موضوع همواره مورد توجه مسئولان انتظامی قرار داشته و برای آن نیز برنامه ریزی های مدونی شده است.

وی افزود: در همین راستا با برنامه ریزی بسیار دقیق و منسجم و تعاملی که با هیئت امنای بازار بزرگ اصفهان و شهرداری انجام شد طرح انتظام بخشی بازار بزرگ اصفهان به صورت رسمی اجرا می شود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان هدف اصلی از اجرای این طرح را ارتقاء امنیت و احساس آن و همچنین فراهم کردن محیطی آرام برای داد و ستد و همچنین جلوگیری از آلودگی محیطی و صوتی عنوان کرد و گفت: ان شاء الله با تعامل و جدیتی که وجود دارد این طرح با قوت اجرا و ادامه پیدا می کند.

معصوم بیگی با بیان اینکه قرار است در گام اول ورود موتورسیکلت به محیط بازار ممنوع شود اظهار داشت: انتظام بخشی و افزایش نظم در محیط بازار با حضور نیروی انتظامی به صورت فعال تر و مؤثر تر انجام می گیرد و در حقیقت پیامد آن افزایش امنیت هم برای فروشندگان و هم مردمی که به بازار مراجعه می کنند خواهد بود.

فرمانده انتظامی استان اصفهان از قدردانی 5 هزار نفر از صنوف مستقر در بازار بزرگ اصفهان نسبت به اجرای طرح مذکور توسط پلیس خبر داد و گفت: این طرح که در حقیقت گامی مهم در راستای حفاظت از میراث بزرگ فرهنگی و تاریخی کشور یعنی میدان تاریخی حضرت امام (ره) و بازار بزرگ آن است با استقبال گسترده از سوی شهروندان ، بازاریان و گردشگران داخلی و خارجی روبه رو شده است.

معصوم بیگی تاکید کرد: این نظم اجتماعی که با اجرای طرح انتظام بخشی در بازار بزرگ اصفهان ارتقاء پیدا می کند می تواند نشان دهنده فرهنگ بالای مردم اصفهان باشد و معتقدم که این طرح می تواند یک الگوی مناسبی برای دیگر بازارهای کشور باشد.

وی عنوان کرد: محدوده اجرای طرح از میدان حضرت امام (ره) و ورود موتورسیکلت به این محدوده ممنوع است و با استقرار نیروهای انتظامی در دیگر ورودی های بازار که امکان تردد موتورسیکلت وجود دارد نسبت به ورود موتورسیکلت ممانعت می شود که البته مطمئن هستم که هم بازاریان عزیز این بخش را کمک می کنند و هم خود راکبان موتورسیکلت از این طرح حمایت خواهند کرد.

معصوم بیگی از استقبال میراث فرهنگی از اجرای این طرح خبر داد و گفت: یکی از پیامدهای انتظام بخشی بازار بزرگ اصفهان حفظ میراث فرهنگی استان است چرا که اگر این رفت و آمدها و آلودگی صوتی در بازار بزرگ اصفهان وجود داشته باشد به میراث فرهنگی کشور نیز ضرر می زند.