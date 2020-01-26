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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۵۱

کرونا به کانادا هم رسید

کرونا به کانادا هم رسید

فردی ساکن شهر تورنتو که به تازگی از سفر به چین بازگشته است؛ نخستین مورد آلوده به ویروس کشنده کرونا در کشور کانادا است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کانادا امروز یکشنبه از تشخیص اولین مورد آلوده به ویروس مرموز کرونا در شهر «تورنتو» ایالت آنتاریو خبر داد.

فرد آلوده اخیراً از سفر به شهر «ووهان» چین که مرکز شیوع بیماری است، بازگشته است.

گفتنی است ویروس کرونا تاکنون بیش از ۲ هزار نفر را در سراسر جهان آلوده کرده حال آنکه شمار قربانیان در چین به ۵۶ نفر می‌رسد.

چین تا کنون ۱۸ شهر خود را با جمعیتی بالغ بر ۵۰ میلیون نفر قرنطینه و از بیم انتشار بیماری که منشاء حیوانی دارد و از طریق تماس انسان با انسان قابل سرایت است، دسترسی به وسایط نقلیه عمومی را محدود کرده است.

کد مطلب 4835145
مریم خرمایی

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