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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۴۰

در سایه بررسی مسأله اعطای مصونیت؛

نمایندگان صهیونیست با سفر نتانیاهو به آمریکا مخالف هستند

نمایندگان صهیونیست با سفر نتانیاهو به آمریکا مخالف هستند

تعدادی از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی نسبت به سفر نخست وزیر این رژیم به آمریکا در شرایط کنونی ابراز مخالفت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، تعدادی از اعضای پارلمان رژیم صهیونیستی(کنست) مخالفت خود را با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم به آمریکا در شرایط کنونی اعلام کردند.

آنها اعلام کردند که نتانیاهو نباید قبل از برگزاری جلسه بررسی اعطای مصونیت به او به آمریکا سفر کند.

در همین خصوص، «ایلی اویدار» عضو کنست از حزب «اسرائیل خانه ما» خواستار ممانعت از سفر نتانیاهو به واشنگتن شده و بر ضرورت حضور او در جلسه رسیدگی به موضوع اعطای مصونیت به وی در روز سه شنبه آینده تاکید کرد.

اویدار اظهار داشت که نتانیاهو خود از جزئیات معامله قرن آگاه است و طی یک سال گذشته هم به دلیل کیفرخواست و پرونده‌های فساد او از این طرح رونمایی نشده است و او حق ندارد در این شرایط به واشنگتن سفر کند.

یکی دیگر از اعضای کنست تاکید کرد که رونمایی از معامله قرن، صرفا طرحی از سوی دو شخص فاسد (ترامپ و نتانیاهو) برای نجات خود است.

کد مطلب 4835152
فاطمه صالحی

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