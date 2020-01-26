تکواندوکاران دختر کردستانی دو تساوی و یک باخت به دست آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان، مرحله دوم پانزدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر تکواندو رده‌های جوانان و بزرگسالان بانوان کشور تحت عنوان «جام کوثر» با برگزاری مسابقات هفته اول تا سوم در تهران پیگیری شد.

دور اول لیگ برتر تکواندو بانوان کشور با رقابت میان ۱۵ تیم مختلف به نمایندگی از استان‌های کشور در روز بیستم دی ماه به کار خود پایان داد و در نهایت ۱۰ تیم برتر این مسابقات به دور دوم صعود کردند که با برگزاری مسابقات هفته‌های اول تا سوم رده بندی تیم‌های این مرحله مشخص شد.

تیم شوکالاوین مریوان نماینده کردستان در این مرحله و در هفته نخست برابر تیم هیئت تکواندو جنوب شرق به میدان رفت که در پایان به تساوی چهار بر چهار مقابل این تیم رضایت داد.

بانوان تکواندوکار کردستانی در رقابت‌های هفته دوم در مصاف تیم روپایی الکترونیکی کیک با نتیجه پنج بر سه تن به شکست داد و در مسابقات هفته سوم نیز در مبارزه با تیم تکواندو فرمانیه به نتیجه تساوی چهار بر چهار دست پیدا کرد.

تیم شوکالاوین مریوان هم اکنون و تا پایان هفته سوم با کسب دو امتیاز در جایگاه هشتم جدول رده بندی قرار دارد.

باشگاه فتح صدر البرز، لوازم خانگی کن، اسپریچو، باشگاه ورزشی داتیس یزد، فرمانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، روپایی الکترونیکی کیک، شوکا لاوین مریوان، هیئت تکواندو بهار و هیئت تکواندو جنوب شرق ۱۰ تیم صعود کرده به دور دوم هستند که رقابت‌های خود را برای کسب عناوین اول و قهرمانی برگزار خواهند کرد.

گفتنی است بانوان تکواندوکار کردستانی با مربیگری مهری شعبانی، فروغ عبدمحمدی و بنفشه نصرتی و با سرپرستی هیرو برائی در این دوره از رقابت‌های لیگ تکواندو بانوان کشور حضور پیدا کرده اند.