به گزارش خبرنگار مهر، جعفر طولابی صبح امروز یکشنبه در شورای اداری خرم آباد با اشاره به اینکه برنامههای دهه فجر از نظر کمیت و کیفیت باید باشکوهتر از سالهای گذشته باشد و در عین حال زمینه حضور و مشارکت مردم و جوانان را در برنامهها داشته باشیم، اظهار داشت: دهه فجر صرفاً کلنگ زنی و افتتاح پروژه نیست، فلسفه تشکیل این ایام الله در رابطه با بحث اصلی سبقه فرهنگی انقلاب است، بنابراین دستگاههای فرهنگی بایستی بیشتر روی این موضوع تاکید داشته باشند.
وی یادآور شد: سابقه و مؤلفههای فرهنگی انقلاب برای نسل جدید ما باید تشریح شود.
فرماندار خرم آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار نظام اسلامی گفت: دهه فجر فرصتی است که استکبارستیزی را به نسل جوان انتقال دهیم، پیشرفتهای ایران اسلامی را تبیین کنیم و در سطح مناطق شهری و روستایی مؤلفههای اقتدار ایران اسلامی را تشریح کنیم.
طولابی با بیان اینکه حداکثر تا فردا برنامههای اجرایی دستگاهها به فرمانداری خرم آباد اعلام شود، تصریح کرد: با تلاش و زحمات مجموعه مدیران شهرستان و استان در حوزه خرم آباد، تعداد ۸۴ پروژه مختلف در حوزههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی افتتاح میشود.
وی یادآور شد: این پروژهها با اعتبار ۹۱ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان اجرایی شده اند.
فرماندار خرم آباد افزود: همچنین تعداد ۱۱ پروژه کلنگ زنی را داریم که اعتبار ۳۳ میلیارد تومان برای آن پیش بینی شده است.
طولابی با تاکید بر اینکه پروژههایی را افتتاح میکنیم که ۱۰۰ درصد تکمیل شده باشند، بررسی میشود و چنانچه پروژهای نقص داشته باشد آن را حذف میکنیم، افزود: از سوی دیگر کلنگ بدون پشتوانه زمین نزنیم، پروژهای باشد که پیمانکار داشته باشد و اعتبار برای آن پیش بینی شده باشد.
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