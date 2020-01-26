مصدومیت ۷۱۸ کارگر براثر حوادث کار در مازندران

علی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ ماهه سال جاری ۷۸ نفر بر اثر حوادث کار در استان جان خود را از دست دادند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد رشد داشته است و شهرستان ساری با ۱۳ مورد، آمل با ۱۱ و نور با ۹ مورد بیشترین و شهرهای تنکابن، محمودآباد و بهشهر هر کدام با ۲ مورد کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی تصریح کرد: عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۳۲ نفر، برق گرفتگی با ۱۷ مورد و جسم سخت با ۱۵، سوختگی و سایر موارد هر کدام با ۷ مورد در رتبه بعدی قرار دادند و ماه مرداد با با ۱۳ مورد بیشترین و فروردین با ۴ مورد کمترین آمار فوتی را به خود اختصاص داده اند و سنین ۲۱ تا ۴۰ سال با ۲۲ نفر بیشترین فوتی و کمتر از سال با یک فوتی کمترین آمار را داشتند.

عباسی با بیان اینکه ۶۳ نفر متأهل و مابقی مجرد هستند گفت: ۵ نفر از فوت شدگان حوادث کار در ۹ ماه سال جاری دارای ملیت غیر ایرانی هستند وبر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان ۷۱۸ نفر مصدوم ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که ۶۷۷ نفر مرد و مابقی زن هستند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۳ درصد افزایش داشت.

عضو شورای قضائی استان مازندران با اشاره به اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان می‌باشد گفت: ارزش نهادن به جان انسان‌ها، داشتن برنامه ایمنی در کار، رعایت استانداردها و قوانین مربوطه، آموزش و ایجاد نظام اطلاع رسانی و عبرت از حوادثی که اتفاق افتاده را از مهمترین راهکارها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار دانست.