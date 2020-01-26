عربستان به دنبال عادی سازی روابط با صهیونیستها است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، محمد عبدالسلام سخنگوی انصار الله یمن به شدت از اقدامات محمد العیسی دبیرکل انجمن موسوم به «اتحادیه جهان اسلام» و مسئولان سعودی انتقاد کرد.

وی تصریح کرد: اقدامات العیسی در خصوص عادی سازی روابط با صهیونیستها به اسم اسلام، محکوم است.

عبدالسلام هم چنین تاکید کرد: اقدامات عربستان در راستای استفاده ابزاری از اسلام به نفع استعمارگران است. ما خواهان توقف این اقدامات هستیم.

لازم به ذکر است که روز پنجشنبه العیسی در مراسم هفتاد و پنجمین سال آزادی زندانیان از اردوگاه آشویتس در لهستان بازدید کرد.

هیأتی محمد العیسی را که پیش‌تر وزیر دادگستری عربستان نیز بوده در این مراسم همراهی کردند.

فیلمی از العیسی در شبکه‌ های اجتماعی پخش شد که او و همراهانش را در حال برپایی نماز در این اردوگاه نشان می‌داد که با واکنش تند برخی کاربران مواجه شد.

«آویخای ادرعی‌» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی نیز در توییتی نوشت: این اسلام واقعی است! نماز و دعای روحانی سعودی محمد آل عیسی و هیأت همراهش برای قربانیان یهودی هولوکاست در اردوگاه آشویتس را تماشا کنید.