لایحه اساسنامه صندوق محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی ارسال شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید آرش حسینی میلانی صبح امروز در یکصد و نود و سومین جلسه شورای شهر تهران با تشکر از پرسنل مدیریت خدمات شهری در برف‌روبی‌های اخیر و همکاری شهرداران مناطق ۱، ۳، ۹، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ در انتخابات هیات رئیسه شورایاری‌های مناطق، در تذکری به شهرداری تهران گفت: حل مشکل کمبود ناوگان حمل و نقل عمومی (اعم از اتوبوس و مترو) از محل منابع طرح ترافیک یکی از سیاست‌های راهبردی مصوب شورای شهر بوده است.

وی با تاکید بر ضرورت ایجاد صندوق محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی اظهار داشت: ایجاد صندوق محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی ذیل تبصره یکم ماده ۵۵ از جمله احکامی بود که در برنامه سوم شهر تهران به تصویب رسید و شهرداری تهران موظف بوده در سال اول برنامه طی شش ماه، اساسنامه تشکیل آن را جهت تایید به شورای شهر ارسال کند.

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری با بیان اینکه شهرداری تهران در ارسال لایحه اساسنامه صندوق محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی تاخیری چهار ماهه داشته است، تصریح کرد: به شهرداری تهران تذکر می‌دهم ارسال لایحه اساسنامه صندوق محیط زیست و توسعه حمل و نقل عمومی را در دستور کار فوری قرار داده و حداکثر ظرف یک ماه لایحه مذکور را به شورای شهر ارسال کند.