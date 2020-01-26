یک میلیون و ۸۲۹ هزار تن کالا از مرز مهران به عراق صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله غلامی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ۱۰ ماهه منتهی به دی ماه ۹۸ میزان مجموع صادرات کالا از مرز مهران برابر با یک میلیون و ۸۲۹ هزار و ۲۰۱ تن بوده است که نسبت به مدت مشابه از لحاظ وزن رشد ۳۵ درصدی، از لحاظ تعداد اظهارنامه‌ها با دو هزار و ۲۴۹ فقره افزایش رشد ۱۴ درصدی و با تعداد ۹۴ هزار و ۲۱۴ کامیون ورودی حامل کالای صادراتی رشد ۳۹ درصدی را شاهد بوده‌ایم.

وی گفت: در ده ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۶ هزار کامیون بیشتر وارد گمرک مهران شده است.

غلامی تصریح کرد: درآمدهای گمرک نسبت به مدت مشابه رشد ۱۰۵۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی گفت: یکی از وظایف خطیر گمرک مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و طی این مدت تعداد ۸۳ پرونده قاچاق در گمرک تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه ۷۳ درصد رشد را نشان می‌دهد که حاکی از مبارزه جدی گمرک با پدیده شوم قاچاق است.

مدیرکل گمرکات استان ایلام عنوان کرد: در طول این ده ماه قریب به ۶ میلیون و ۲۹۵ هزار نفر از این مرز تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه رشد ۵۶ درصدی داشته و گمرک کالای همراه این مسافرین را بازدید نموده است.

وی گفت: گمرک مهران رتبه اول را از لحاظ ارزش دلاری در بین گمرکات ارزیابی کالای صادراتی به مقصد کشور عراق را داشته، در بین گمرکات مرز خروج به عراق از لحاظ دلاری رتبه دوم را داشته است.

وی افزود: همچنین در بین بیش از ۱۰۰ گمرک فعال صادراتی رتبه ۱۳ را در سطح کشور دارا است.