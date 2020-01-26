۸۷ درصد از زکات مردم استان سمنان صرف فقرا و محرومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مسعودیان راد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی اداره کل کمیته امداد استان سمنان، ضمن بیان اینکه افزایش میزان مشارکت‌های مردمی در کمک به فقرا و محرومان یکی از مهم‌ترین رویکردهای این نهاد محسوب می‌شود، اظهار داشت: در ۹ ماه ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان زکات در قالب مستحبی و واجب پرداخت کردند.

وی بابیان اینکه ۸۷ درصد از زکات مردم استان سمنان در بخش رسیدگی به امور محرومان و فقرا هزینه شده است، افزود: ۱۸ هزار و ۷۳۱ خدمات حمایتی به مددجویان و نیازمندان استان از محل زکات جمع‌آوری‌شده، ارائه‌شده است.

آزادی ۶ زندانی جرایم غیر عمد با زکات مردم سمنان

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان از آزادی شش زندانی جرایم غیر عمد از محل مشارکت مردم استان در پرداخت زکات خبر داد و گفت: از محل جمع‌آوری زکات یک‌صد سری انواع جهیزیه به نوعروسان و دختران نیازمند در شرف ازدواج پرداخت شد.

مسعودیان راد با اشاره به اینکه یک هزار و ۵۳۵ خدمات درمانی به نیازمندان از محل زکات مردم استان سمنان ارائه‌شده است، تصریح کرد: ۱۸ واحد مسکونی برای نیازمندان ساخته و ۵۱ واحد دیگر نیز مرمت و مقاوم‌سازی شده است.

وی با تأکید بر اینکه پنج میلیارد و ۳۸ میلیون تومان کمک‌های مالی معیشتی در قالب ۱۲ هزار و ۸۸۸ نوع خدمات به مددجویان این نهاد پرداخت‌شده است، یادآور شد: رفع مشکلات مالی و تأمین هزینه‌های اولیه برای زندگی ازجمله خوراک، پوشاک و غیره در دستور کار قرار دارد.

۱۳ درصد از زکات مردم استان سمنان صرف پروژه‌های عام المنفعه شد

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان بابیان اینکه ۱۳ درصد از کل زکات جمع‌آوری‌شده مردم استان در سال جاری به پروژه‌های عام‌المنفعه اختصاص یافت، خاطرنشان کرد: ساخت و مرمت شش مسجد، دو حسینیه و فاطمیه و پنج پروژه عام‌المنفعه دیگر در همان منطقه‌ای که زکات جمع‌آوری‌شده هزینه شده است.