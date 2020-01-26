پرداخت ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رحیمی پیش از ظهر یکشنبه در بیست و دومین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان اردبیل با بیان اینکه در یک سال گذشته مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال روستایی پرداخت شده است، عنوان کرد: مبلغ ۲۰ میلیارد ریال برای ارائه تسهیلات مشاغل خانگی شهرستان اردبیل در نظر گرفته شده بود که ۵ درصد بیشتر از این مبلغ به به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت شد.

دبیر کارگروه اشتغال استان اردبیل با بیان اینکه اهلیت دریافت کنندگان تسهیلات از مهمترین اهداف اعطای تسهیلات است، ادامه داد: انحراف تعداد ۱۸ طرح بهرمند از تسهیلات اشتغال روستایی در کارگروه نظارت محرز و تبدیل به دین شد.

وی یادآور شد: در یک سال گذشته مبلغ ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان اردبیل پرداخت شده و مابقی تسهیلات نیز به صورت متمم و یا با پیشرفت روند احداث طرح‌های به صورت فاز به فاز توسط بانک‌ها پرداخت خواهد شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل افزود: بر اساس تعداد اشتغال ثبت شده در سامانه اشتغال و راستی آزمایی ستاد اشتغال استانداری ۶۵ درصد تعهد اشتغالی شهرستان اردبیل توسط دستگاه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و گردشگری و … محقق شده و تا پایان سال مطمئناً به این تعداد اضافه خواهد شد.

وی تاکید کرد: به منظور دستیابی به اهداف مدنظر تعهد اشتغالی دستگاه‌های اجرایی و روند پرداخت تسهیلات اشتغالی به صورت مستمر نظارت و پیگیری می‌شود.