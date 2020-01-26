به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان، محمودرضا رحمتیان در جریان سفر به مناطق سیلزده جنوب استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: پس از سیل اخیر در جنوب استان ستاد کمکرسانی به مناطق آسیب دیده از سیل در حوزه صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد که هدف این ستاد در نوبت اول تأمین مایحتاج مردم در شرایط بحرانی پس از سیل بود.
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: با برنامهریزی و هماهنگی دبیرخانه ستاد و ارتباط با حوزههای مختلف صنعتی، معدنی و تجاری و اتاق اصناف استانهای کشور، تاکنون بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال کمکهای این حوزه به مناطق ارسال شده که شامل کالاهایی مانند انواع مواد غذایی، آب معدنی، شیر خشک، فرش، پتو، زیرانداز، لوازم گرمایشی، انواع کنسروجات و … است.
وی ادامه داد: اصناف و اتحادیه خبازان شهرستانهای مختلف پس از وقوع سیل اقدام به تأمین نان مورد نیاز مناطق آسیب دیده کردند و با توجه به اینکه مرحله اول کمکرسانی با اولویت مواد غذایی در این حوزه انجام شد، برنامهریزی لازم صورت گرفت و با کمک خیرین و فعالان اقتصادی، به ویژه صنعتگران، معدنکاران، تجار و اصناف سراسر کشور کالاهایی از قبیل لوازم ضروری منزل و لوازم خانگی و … در مرحله بعد تأمین تأمین و مردم این مناطق اهدا شود.
رحمتیان گفت: با همت این قشر و بر اساس انجام مسئولیت اجتماعی بصورت هدفمند در ایجاد زیرساختها و ساخت و تعمیر منازل مسکونی و حتی اقلام ضروری دانش آموزان بخصوص در زمینه نوشت افزار، کمکهایی در مناطق سیلزده صورت گرفت.
وی به خسارتهای وارده در حوزه صنعتی، معدنی و تجاری اشاره کرد و اظهار داشت: به زیر ساختهای شهرکها و نواحی صنعتی این مناطق آسیب جدی وارد نشده و جمع کل خسارات که بیشتر آبگرفتگی تعدادی واحد صنفی، صنعتی و معدنی بود بالغ بر شش میلیارد ریال است.
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