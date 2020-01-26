به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز محسن حاجی میرزایی با حضور سرزده در منطقه یازده و در محله جمال‌زاده تهران از دبیرستان دخترانه دوره اول کوثر بازدید و از نزدیک با معلمان و دانش آموزان دیدار و گفتگو کرد.

دبیرستان متوسطه کوثر دارای ۳۳۰ نفر دانش‌آموز ۲۰ معلم و ۱۰ کلاس درس است. تمامی این کلاس‌ها هوشمند و دارای امکانات الکترونیکی است.

وزیر آموزش‌وپرورش در بدو ورود به این دبیرستان به استماع گزارش رئیس اداره آموزش‌وپرورش منطقه پرداخت و سپس با معلمان دیدار و بی‌واسطه با آن‌ها سخن گفت و در ادامه نیز از چند کلاس بازدید و با دانش آموزان گفتگو کرد.

در این دیدار معلمان در مورد مسائل مختلف ازجمله؛ دقت بیشتر در انتخاب رشته، انتقاد از نحوه اجرای دوره‌های ضمن خدمت الکترونیک و درخواست برای برگزاری دوره‌های ضمن خدمت حضوری، حجم زیاد محتوای کتب درسی، توجه بیش‌ازحد به آموزش و غفلت از آسیب‌های اجتماعی، ضرورت آموزش مهارت‌های اجتماعی و … با وزیر آموزش‌وپرورش سخن گفتند و پیشنهادهایی را نیز ارائه دادند.

محسن حاجی میرزایی در حاشیه بازدید سرزده از دبیرستان کوثر در محله جمال‌زاده تهران با حضور در جمع دبیران با اشاره به طرح شهاب اظهار کرد: این طرح از دوره ابتدایی آغازشده و در ادامه وارد دبیرستان خواهد شد لذا اجرای این طرح می‌تواند به شناسایی استعداد بیشتر دانش آموزان کمک کند.

وی افزود: از برچسب زدن به افراد باید اجتناب شود زیرا کار او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. توانایی و استعداد افراد متفاوت است و نمی‌توان توقع یکسان از افراد مختلف داشت.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از دبیران در خصوص کمبود وقت تدریس نسبت به ساعات تدریس گفت: برنامه‌های درسی باید به‌گونه‌ای باشد تا علاوه بر تدریس کتاب‌ها، زمانی برای ارتباط بیشتر معلمان با دانش آموزان و گفتگو با آن‌ها وجود داشته باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به اجرای طرح نماد در برخی مناطق تصریح کرد: اجرای این طرح برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در مدارس ضروری است.

وی به درس کار و فناوری و تأثیرات این درس در مهارت‌آموزی دانش آموزان اشاره و خاطرنشان کرد: ارتباط بین ذهن و دست نکته بسیار مهمی است که باید به آن پرداخته شود و دانش‌آموز باید بیاموزد که چگونه آن مهارتی که در ذهن دارد را با دست عملیاتی کند.

وی اظهار کرد: مهم‌ترین کارکرد آموزش‌وپرورش تلاش برای بهتر زندگی کردن دانش آموزان است بنابراین باید ببینیم دانش آموزان برای بهتر زیستن به چه مهارت‌های نیازمند هستند.

با آموزش مهارت‌ها، دانش آموزان را در ارتباط مؤثر با محیط توانمند کنیم

وی بابیان اینکه آموزش مهارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که دانش‌آموز بتواند با محیط پیرامون خود ارتباط مؤثری داشته باشد، اظهار کرد: باید به سمتی برویم که مجموعه برنامه‌ریزی درسی به سمت تربیت و ارتقای دانش برود. لذا آنچه می‌تواند ذهن بچه‌ها را درگیر کند ورود به این عرصه‌ها است.

وی اظهار کرد: هرچند محدودیت‌ها وجود دارد و ممکن است زمان کافی برای ارتباط با دانش آموزان وجود نداشته باشد اما باید از حداقل زمان ازجمله دو ساعت طرح بوم و یا پنجشنبه‌ها برای آموزش مهارت‌ها و ارتباط بیشتر بادانش آموزان استفاده کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش بر آموزش مهارت فکر کردن به دانش آموزان تأکید و عنوان کرد: کودکان برای برخورد با مسائل مهارت لازم را ندارند لذا باید ساعت‌های دانش آموزان را غنی کرد.

وی با اشاره به اینکه درس‌هایی که موضوع آن‌ها به زندگی بچه‌ها بیشتر مرتبط است بچه‌ها باذوق بیشتری آن را گوش می‌دهند، اظهار کرد: مهم‌ترین مأموریت مدرسه دستیابی دانش آموزان به مهارت‌های پایه اجتماعی است بنابراین باید موضوع دروس مختلف به موضوعات زندگی مرتبط شود لذا کسی که ریاضی خوب می‌داند بهتر می‌تواند برخی مسائل زندگی‌اش را حل کند.

وی بر ضرورت اجرای طرح بوم در مدارس تأکید و عنوان کرد: اگر مفهوم هوش هیجانی بادانش آموزان کار شود از بسیاری از آسیب‌ها اجتماعی جلوگیری خواهد شد لذا اگر افراد تسلط بر خودشان را تمرین کنند بسیار مؤثر است.

وزیر آموزش‌وپرورش از بررسی محتوای برنامه‌ریزی‌های آموزشی خبر داد و افزود: بر این موضوع بیشتر تمرکز کنیم چراکه تأثیر آموزش‌های مدرسه زمانی بر ذهن بچه‌ها پایدارتر است که در این عرصه‌ها وارد شویم.

وی گفت: فکر کردن، حل مسئله و ارتباط مؤثر برقرار کردن ازجمله مهارت‌های مهم است که باید به دانش‌آموزان آموزش ارائه شود تا دانش‌آموزان نحوه مواجه با مسائل را آموزش ببینند تا آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد بنابراین خیلی از موارد ذاتی نیست و دانش‌آموزان با ممارست باید آن را فراگیرند.

ارتباط منظم و منسجم با اولیا دانش آموزان وجود داشته باشد

وی خاطرنشان کرد: اگر ارتباط کلاس با بچه‌ها واقعی‌تر باشد و آنان احساس بهتری نسبت به محتوا داشته باشند، نشاط بیشتری در آن کلاس دیده می‌شود بنابراین باید با اولیای دانش آموزان ارتباط منظم و سازمان‌یافته داشته باشیم.

وی با تأکید بر احیای طرح بوم برای حل بسیاری از مشکلات مطرح‌شده معلمان این مدرسه گفت: مهم‌ترین مأموریت آموزش عمومی این است که افراد به مهارت‌های پایه دست یابند باید به هر درسی از این زاویه توجه کنیم حتی مفاهیم ریاضی را می‌توان با مفاهیم تربیتی مرتبط کرد.

حاجی میرزایی از معلمان خواست تا از ظرفیت‌های موجود به نحو احسن استفاده کنند و طرح‌های خود را برای اجرا ارائه دهند، خاطرنشان کرد: آموزش‌وپرورش از پیشنهادهای معلمان استقبال می‌کند.

وی اضافه کرد: خداوند به معلمان لطف کرده و برجسته‌ترین مخلوقات را به معلمان سپرده است و ذهن انسان‌ها را در اختیار آن‌ها قرار داده است، لذا باید شاکر این نعمت بود.