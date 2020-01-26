مطالعات سند آمایش سرزمین سیستان و بلوچستان به اتمام رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد عرب اول با اشاره به بازدید استاندار از سازمان برنامه و بودجه سیستان و بلوچستان و دیدار با کارکنان این سازمان اظهار داشت: سند آمایش سرزمین پس از تصویب به عنوان سند بالادستی استان قابل استفاده خواهد بود.

وی ادامه داد: این سند هفته گذشته در سازمان برنامه و بودجه کشور مصوب شد و اواخر بهمن در شورای عالی آمایش طرح موضوع می‌شود.

به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان، همچنین برش استانی برنامه‌های پنج ساله توسعه منطبق با سیاست‌های هر برنامه توسط این سازمان تهیه می‌شود که در این راستا برنامه ششم توسعه استان نیز تهیه شده است.

وی از تدوین برنامه اشتغال روستایی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان خبر داد و افزود: مقرر شد تسهیلات بانکی قابل اعطا در راستای اشتغال روستایی بر اساس این سند پرداخت شود.

عرب اول ادامه داد: تهیه و تدوین گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی سالانه، گزارش‌های بودجه‌ای، مبادله موافقت نامه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای، تهیه طرح‌های آماری به صورت سه ماهه، فصلی و سرشماری نفوس و مسکن و سالنامه‌های آماری و ویرایش نقشه‌های شهری و روستایی از جمله اقداماتی است که در این سازمان انجام می‌شود.

وی برگزاری جشنواره شهید رجایی، دوره‌های تخصصی کارکنان دولت بر اساس تقویم و ضرورت و ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی دستگاه‌های اجرایی را از دیگر وظایف این سازمان اعلام کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سیستان و بلوچستان با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی در راستای توسعه و رشد شاخص‌های استان ابراز امیداوری کرد؛ بتوان بر اساس سیاست‌های تدوین شده گام‌هایی را در مسیر توسعه استان برداشت و نقش آفرین بود.