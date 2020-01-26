تصویب یک فوریت چهار لایحه عوارضی در صحن شورای شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران، یک فوریت چهار لایحه مورد بررسی قرار گرفت.

حامد مظاهریان معاون شهردار تهران با بیان اینکه اسناد عوارضی در شهرداری باید پیش از ۱۵ بهمن ماه به تصویب برسد، گفت: امروز یک فوریت یک بسته چهار لایحه‌ای که مربوط به عوارض است را تقدیم شورای شهر کردیم.

هاشمی رئیس شورای شهر تهران نیز از اعضا خواست که این لوایح را با سرعت بیشتری مورد بررسی قرار دهند.

سپس یک فوریت لوایح «گسترش و حفظ فضای سبز»، «نحوه محاسبه و عوارض صدور نصب و نظارت دوره‌ای دکل‌های مخابراتی، «عوارض مدیریت ترافیک و آلودگی هوا» و «نحوه محاسبه عوارض پرونده‌های ساختمانی بر اساس مرغوبیت ملک» به رأی گذاشته شد که اعضا با یک فوریت تمامی این لوایح موافقت کردند.

الهام فخاری در خصوص عوارض مدیریت ترافیک و آلودگی هوا درخواست کرد که گزارشی از عملکرد سال گذشته شهرداری در این رابطه ارائه شود و سپس در خصوص یک فوریت آن تصمیم‌گیری شود.

الویری در پاسخ به وی گفت: اینکه یک فوریت یک لایحه به تصویب برسد، ربطی به عدم ارائه گزارش ندارد.