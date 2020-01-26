دامنه مشمولان مزایای شاغلان مناطق عملیاتی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح استفساریه بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت.
در این استفساریه آمده است : آیا شاغلانی که در زمان دفاع مقدس در دستگاههای اجرائی مناطق عملیاتی و امنیتی موضوع مصوبه ۱۳۷۶ ستاد کل نیروهای مسلح خدمت کرده و در آن زمان یا پس از آن بازنشسته شدهاند نیز مشمول مزایای مندرج در بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ میشوند؟
پاسخ نمایندگان مجلس به این استفساریه «بله» بود.
بر اساس بند ج- ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاههایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بندهای (ث) و (ج) این ماده را بهصورت مشابه تأمین نمایند.
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