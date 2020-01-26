انتخابات پرشور تقویت کننده انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول مقابلی صبح یکشنبه در جلسه هیئت بازرسی انتخابات آذربایجان غربی اظهار داشت: جامعه بیشتر از هر زمان دیگر نیاز به انسجام ملی و داخلی دارد و اگر می‌خواهیم انسجام و همبستگی اجتماعی در کشور تقویت شود باید انتخابات پرشور داشته باشیم.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه انتخابات، کشور را بیمه می‌کند، افزود: انتخابات رویدادی بزرگ و خطیر در کشور است که برگزاری آن نیاز به تدبیر و عمل به مر قانون دارد و این رسالت همه عوامل و دست اندرکاران انتخابات هست که با برنامه ریزی و اقدام مناسب برای انجام یک انتخابات سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری تلاش کنند.

مقابلی با اشاره به لزوم بکارگیری تدابیر و اقدامات پیشگیرانه در خصوص جرایم و تخلفات انتخاباتی اظهار داشت: رویکرد هیئت بازرسی انتخابات بر مبنای پیشگیری از وقوع تخلفات انتخاباتی است و لازم است برخی تذکرات قانونی مبنی بر رعایت بایدها و نبایدهای انتخاباتی در موعد مقرر به جامعه هدف داده شود و در صورت احراز تخلف طبق مفاد قانونی اقدام لازم صورت گیرد.

مدیر کل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری آذربایجان غربی گفت: برای اینکه رسالت بازرسی و کنترل حسن جریان انتخابات به نحو احسن انجام پذیرد جلسات توجیهی عوامل بازرسی در چندین نوبت انجام پذیرفته و آموزش تکمیلی نیز طبق برنامه زمان بندی انتخابات انجام خواهد گرفت.

در این جلسه سایر اعضای هیئت بازرسی با ارائه گزارش از اقدامات انجام یافته به بیان نکته نظرات خود در رابطه با فضای انتخاباتی استان پرداخته و تصمیمات لازم برای اجرا اتخاذ شد.