زاهدان میزبان هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: جشنوارههای بهمن در سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد فضای مهربانی، همدلی و نشاط اجتماعی و فرهنگی برگزار خواهد شد.
وی گفت: فیلمهای هفتمین جشنواره فیلم فجر در زاهدان از ١٥ تا ٢١بهمن در محل سینما هلال زاهدان نمایش داده میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: امسال سی و هشتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر آئین افتتاحیه نخواهد داشت و هزینههای این آئین صرف کمک به مردم سیل زده جنوب این استان میشود.
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