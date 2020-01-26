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۶ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

زاهدان میزبان هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

زاهدان میزبان هفتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر

زاهدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: امسال برای هفتمین بار جشنواره فیلم فجر در زاهدان با ١٢فیلم به روی پرده سینما خواهد رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، حسین مسگرانی اظهار داشت: جشنواره‌های بهمن در سیستان و بلوچستان با هدف ایجاد فضای مهربانی، همدلی و نشاط اجتماعی و فرهنگی برگزار خواهد شد.

وی گفت: فیلم‌های هفتمین جشنواره فیلم فجر در زاهدان از ١٥ تا ٢١بهمن در محل سینما هلال زاهدان نمایش داده می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: امسال سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر آئین افتتاحیه نخواهد داشت و هزینه‌های این آئین صرف کمک به مردم سیل زده جنوب این استان می‌شود.

کد مطلب 4835315

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