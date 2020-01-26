مدیریت انتظارات بیرونی و درونی از اداره کل امور تربیتی و مشاوره

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شکوهی در شورای عمومی اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی گفت: شهادت سردار شجاع ایران حاج قاسم سلیمانی و جان باختن تعدادی از هموطنانمان در حادثه سقوط هواپیما وقایع تلخی بود که طی هفتههای اخیر اتفاق افتاد و امیدوارم همه این ها مقدمهای برای روزهای خوب و پر صلابت برای مردم ایران اسلامی باشد.
وی تصریح کرد: فرا رسیدن شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت عرض میکنم و همچنین در آستانه دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هستیم بنابراین باید سعی کنیم در طول مسئولیت خود در جمهوری اسلامی ایران خدماتی ماندگار به جامعه ارائه کنیم.
مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: انتظار داریم همه همکاران با همدلی و همراهی در جهت ارتقاء فعالیتهای اداره کل امور تربیتی و مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: همه ما وظیفه داریم ماموریتها و وظایف خود را برای پیشرفت نظام تعلیم و تربیت و بالندگی فرزندان این سرزمین فارغ از وظایف و ماموریتهای اداری انجام دهیم و کارها را تسهیل کنیم.
شکوهی خاطرنشان کرد: باید سعی کنیم انتظارات بیرونی و درونی از اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی را مدیریت کنیم بنابراین لازم است با رصد دقیق برنامهها و ارزیابی هوشمندانه آنها زمینه تقویت فعالیتها و تقویت امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود را فراهم کنیم.
وی ادامه داد: لازم است با جدیت بیشتر فعالیتها را در هر سه حوزه امور تربیتی راهنمایی و مشاوره مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی دنبال کنیم و همچنین زمینههای همکاری با سایر بخشهای آموزش و پرورش را فراهم کنیم پس باید تمهیدات لازم برای تحقق این امور پیش بینی شود تا تمام این فعالیتها به عنوان صدقه جاریه از ما باقی بماند.
مدیر کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیبهای اجتماعی وزارت آموزش و پرورش گفت: همچنین لازم است تمام برنامهها را آسیب شناسی و ارزیابی کنیم.
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