پنجمین هفته فیلم و عکس همدان به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین هفته فیلم و عکس همدان علاوه بر نمایش آثار و تولیدات فیلمسازان همدانی در بخش فیلم و عکس دو کارگاه آموزشی پیش بینی شده بود که با استقبال بی نظیر هنرجویان و هنرمندان، کارگاه تخصصی و عملی دوروزه عکاسی ۳۶۰ درجه با تدریس مصطفی اسدبیگی و حضور ۱۲۰ عکاس در محل مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برگزار شد.

همچنین کارگاه دو روزه «از ایده تا فیلمنامه» نیز با تدریس وحید الوندی فر و حضور علاقمندان به این بخش طی ۲ روز و ۴ جلسه برگزار شد.

اکران و نمایش تولیدات انجمن سینمای جوانان همدان نیز از مهمترین بخش‌های این هفته فرهنگی بود که با اکران ۳۲ اثر از تولیدات فیلمسازان دفتر به کار خود پایان داد.

پس از نمایش آثار و تولیدات فیلمسازان، نشست‌های نقد و بررسی آثار با حضور علی وفایی و با استقبال فیلمسازان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان پیش از ظهر یکشنبه در آئین اختتامیه پنجمین هفته فیلم و عکس با اشاره به کسب افتخارات و عناوین به دست آمده در حوزه فیلم و عکس، هدف از برگزاری هفته فیلم و عکس را تشویق هنرمندان فیلمساز و عکاسان جوان و نمایش آثار و تولیدات آنان دانست.

احمدرضا احسانی با اشاره به برنامه ریزی برای میزبانی جشنواره منطقه‌ای انجمن سینمای جوانان ایران، گفت: از آنجایی که جوانان باید دیده شوند هفته‌های فیلم و عکس می‌تواند بستری فراهم کند تا هنرمندان ما مورد تشویق قرار بگیرند.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز همدان نیز در این مراسم با تشکر از برگزاری رویداد هفته فیلم و عکس گفت: با توجه به پتانسیل‌های فرهنگی و هنری همدان به خصوص در بخش سینما و عکاسی برنامه‌های مختلف و متنوعی را از طریق رسانه استانی برنامه‌ریزی کرده و برای حمایت از هنرمندان همدانی به معرفی و انعکاس توانایی فیلمسازان و عکاسان پرداختیم.

مهدی دهقان نیری افزود: به دنبال جذب هنرمندان و فیلمسازان سینمای جوان برای کمک در تولید برنامه‌های فاخر و ارزشمند هنری در رسانه ملی هستیم.

وی از مدیر انجمن سینمای جوانان همدان درخواست کرد ضمن معرفی هنرمندان عکاس و فیلمساز برای ساخت و تولید آثار به صدا و سیمای مرکز همدان در راستای شکوفایی و بهره مندی دو سویه بین هنرمندان همدان و رسانه ملی قدم برداشته شود.

در آئین اختتامیه پنجمین هفته فیلم و عکس همدان با اهدای تندیس، هدایا و لوح سپاس از ۷ عکاس برگزیده و ۸ فیلمساز افتخار آفرین انجمن سینمای جوانان همدان تجلیل و قدردانی شد.

نمایشگاه گروهی «مهر هنر» از دیگر برنامه‌های این هفته بود که با تلاش‌های کانون عکس همدان و با نصب و نمایش ۴۹ اثر از ۴۵ عکاس با موضوع آزاد از ۳ بهمن تا ۱۰ بهمن در محل مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی برای بازدید علاقمندان دایر شده است و فروش آثار به نفع کودکان بی سرپرست هزینه خواهد شد.