به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپردهها و تسهیلات ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان مهر سال ۱۳۹۸ حاکی از آن است که مانده کل سپردهها بالغ بر ۲۳۷۲۵.۶ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۵۳۵۶.۲ هزار میلیارد ریال (۲۹.۲ درصد) و نسبت به پایان سال قبل معادل ۳۰۵۲.۲ هزار میلیارد ریال (۱۴.۸ درصد) افزایش نشان میدهد.
بیشترین مبلغ سپردهها مربوط به استان تهران با مانده ۱۲۸۴۳.۴ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۳ هزار میلیارد ریال است.
مانده کل تسهیلات بالغ بر ۱۶۹۴۷.۸ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل ۳۰۹۳.۸ هزار میلیارد ریال (۲۲.۳ درصد) و نسبت به پایان سال قبل ۱۸۵۷.۶ هزار میلیارد ریال (۱۲.۳ درصد) افزایش داشته است. بیشترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده ۱۰۹۴۶.۳ هزار میلیارد ریال و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۶۰.۳ هزار میلیارد ریال است.
نسبت تسهیلات به سپردهها بعد از کسر سپرده قانونی ۷۹.۶ درصد است که نسبت به پایان مهر ۱۳۹۷ و پایان اسفند ۱۳۹۷، به ترتیب ۴.۵ و ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد. این نسبت در استان تهران ۹۴ درصد و در استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰۷.۸ درصد است.
بانک مرکزی توضیح داده است که یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپردهها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکتها و مؤسسههای تولیدی سایر استانها در استان تهران بوده و عمده فعالیتهای بانکی آنها توسط شعب بانکها و مؤسسههای اعتباری استان تهران انجام میشود.
نظر شما