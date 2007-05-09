  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۹:۱۴

/ گزارش های خبرنگار اعزامی مهر از کاپ فینا - کویت /

تیم جوان ایران عملکرد قابل قبولی داشت / از بازیهای ملی پوشان رضایت دارم

تیم جوان ایران عملکرد قابل قبولی داشت / از بازیهای ملی پوشان رضایت دارم

سرمربی تیم ملی واترپلو کشورمان با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان ایران در مسابقات بین المللی کویت گفت: جوانان ایران بازیهای قابل قبولی را ارائه دادند.

نون کواکوویچ که پس از پایان رقابتهای نخستین دوره جام فینا با خبرنگاراعزامی مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ترکیب تیم ملی بزرگسالان واترپلو پس از بازیهای آسیایی دوحه 2006، با نظر " نون کواکویچ " سرمربی تیم ملی از استخوان بندی اصلی تیم زیر20 سال اعزامی به مسابقات جهانی جوانان جهانی در آمریکا تشکیل شد.

کواکویچ ازعملکرد تیم ملی راضی است. او در این مورد گفت : من ازعملکرد تیم رضایت دارم. پورتوریکو در فینال 4 به 16 به کلمبیا نتیجه را واگذار کرد، اما ایران 6 به 8 به تیم کلمبیا باخت. شاید اگر قانون خطی نبود و مسابقات نیمه نهایی بشکل ضربدری انجام می شد، ما الان نایب قهرمان بودیم.

سرمربی تیم ملی درپایان خاطرنشان کرد: این یک تیم جوان خیلی خوب است که برنامه ها را به درستی درمیدان پیاده می کند، امیدوارم مسؤولان همچنان از این تیم حمایت کنند.
تیم ملی واترپلو فردا پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه به کشور بازخواهد گشت. 

کد مطلب 483538

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها