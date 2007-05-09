تیم جوان ایران عملکرد قابل قبولی داشت / از بازیهای ملی پوشان رضایت دارم

نون کواکوویچ که پس از پایان رقابتهای نخستین دوره جام فینا با خبرنگاراعزامی مهر گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: ترکیب تیم ملی بزرگسالان واترپلو پس از بازیهای آسیایی دوحه 2006، با نظر " نون کواکویچ " سرمربی تیم ملی از استخوان بندی اصلی تیم زیر20 سال اعزامی به مسابقات جهانی جوانان جهانی در آمریکا تشکیل شد.

کواکویچ ازعملکرد تیم ملی راضی است. او در این مورد گفت : من ازعملکرد تیم رضایت دارم. پورتوریکو در فینال 4 به 16 به کلمبیا نتیجه را واگذار کرد، اما ایران 6 به 8 به تیم کلمبیا باخت. شاید اگر قانون خطی نبود و مسابقات نیمه نهایی بشکل ضربدری انجام می شد، ما الان نایب قهرمان بودیم.

سرمربی تیم ملی درپایان خاطرنشان کرد: این یک تیم جوان خیلی خوب است که برنامه ها را به درستی درمیدان پیاده می کند، امیدوارم مسؤولان همچنان از این تیم حمایت کنند.

تیم ملی واترپلو فردا پنج شنبه 20 اردیبهشت ماه به کشور بازخواهد گشت.