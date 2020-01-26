‎توسعه شبکه دیتا در ۲۵۵ مرکز روستایی کردستان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات کردستان، آزاد حکمت با اشاره به نقش شبکه دیتا و مزایای آن در بهبود و تسهیل امورات روزمره مشتریان مخابراتی، افزود: به منظور توسعه عدالت اجتماعی و بهره گیری یکسان مشتریانِ استان از خدمات و محصولات مخابراتی بر اساس برنامه های دارای اولویت، طی نه ماهه سال جاری عملیات توسعه شبکه دیتا در ۲۵۵ مرکز روستایی استان به اجرا در آمده است.

وی با اعلام اینکه عملیات توسعه شبکه دیتا استان شامل افزایش پهنای مرکز افزایش UP LINK ، توسعه پورتهای ADSL، نصب و راه اندازی پورتهای جدید ADSL می باشد، اظهار داشت: این اقدام درجهت تحقق اهداف مخابراتی، پاسخگویی به مطالبات ارتباطی ومخابراتی شهروندان، جلب رضایت مشتریان، به حداقل رساندن شکاف دیجیتالی و … صورت گرفته است.

وی به تشریح اقدامات وعملیات های فنی توسعه شبکه در ۲۵۵ روستای ذکر شده پرداخت و اظهار داشت: این اقدامات به تفکیک در ۱۶ مرکز بانه، ۱۳ مرکز بیجار، ۱۶ مرکز دیواندره، ۵۵ مرکز سقز، ۲۸ مرکز سنندج ،۱۳ مرکز قروه، ۱۴ مرکز دهگلان، ۴۰ مرکز کامیاران و ۶۰ مرکز مریوان و سروآباد انجام شده است.

حکمت یادآور شد: از تعداد روستاهای فوق در ۱۱۰ مرکز ظرفیت پهنای باند افزایش یافته است، به طوری که در برخی از این مراکز تا ۲۰ برابر ظرفیت قبلی توسعه صورت گرفته است.

وی عنوان کرد: برای نصب و راه اندازی تجهیزات و توسعه زیرساخت های لازم در نقاط روستایی اعلام شده با صرف اعتباری بالغ بر ۵۱ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شد تا شرایط بهره مندی برای روستاییان از بسترهای دیتا شامل اینترنت و اینترانت با کیفیت و کمیت بیش از پیش فراهم گردد.

مدیر مخابرات منطقه کردستان عنوان کرد: با همت و تلاش پرسنل ساعی شبکه دیتا در استان، برای توسعه و افزایش زیر ساخت های لازم در مناطق کم برخوردار روستایی، در حال حاضر ۱۹ هزار مشترک روستایی تحت پوشش خدمات شبکه دیتا هستند.

وی به برنامه های آتی مخابرات منطقه کردستان در راستای افزایش و بهبود خدمات مخابراتی در سطح استان اشاره داشت وافزود: قطعاً با حسن توجه و حمایت های همه جانبه مدیر عامل شرکت مخابرات ایران، مسولین ارشد استان، همراهی و همفکری همکاران منطقه همچون سنوات گذشته، می توانیم در اجرایی نمودن برنامه ها، اقدامات وپروژه های فنی با هدف ارائه خدمات و محصولات مخابراتی با کیفیت ودر خور مردم استان گام های مثمرثمری برداریم.

درحال حاضر تعداد ۴۸۴ روستای استان ازخدمات سرویس ADSL مخابرات منطقه کردستان بهره مند هستند.