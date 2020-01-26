به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برنامه ششم توسعه تکلیف مهمی را برای صنعت بیمه در راستای افزایش چشمگیر سهم بیمه‌های زندگی از کل پرتفوی صنعت بیمه مشخص کرده است و بیمه سامان به عنوان یکی از بازوهای بیمه مرکزی تلاش دارد که با ارائه محصولات جدید و تلفیق طرح‌های بیمه‌ای نهاد ناظر را برای دست یابی به نقاط هدف گذاری شده در این برنامه یاری کند.

ماده ۱۱ برنامه ششم توسعه در دو بند مهم، به مسئولیت صنعت بیمه در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه تاکیداتی داشته و اذعان کرده است که بیمه مرکزی ایران موظف است در راستای افزایش نقش صنعت بیمه در نظام تأمین مالی ایجاد فضای امن در سایر حوزه‌های اقتصادی از جمله فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری، از طریق شرکتهای بیمه نسبت به ارتقای نقش اقتصادی بیمه در تأمین رفاه و امنیت مردم و افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور تا متوسط جهانی آن در طی سالهای برنامه اقدامات لازم را جهت تحقق اهداف زیر به‌عمل آورد:

۱- ضریب نفوذ بیمه‌های بازرگانی در طول اجرای برنامه به هفت‌درصد (۷%) برسد.

۲- سهم بیمه‌های عمر از حق بیمه تولیدی بیمه‌های بازرگانی کشور حداقل تا پنجاه‌درصد (۵۰%) نسبت به سال پایه اجرای قانون برنامه افزایش یابد.

در دنیای امروز صنعت بیمه به جایگاهی رسیده است که می‌تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی کشورها، نقش کلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آنها ایفا کند. مطالعات مختلف نیز نشان دهنده آن است که بین توسعه صنعت بیمه و توسعه اقتصادی اجتماعی رابطه مستقیمی برقرار است.

رشته اشخاص یکی از رشته‌های مهم در صنعت بیمه محسوب می‌شود که می‌تواند از طرفی با ایجاد آرامش روحی و امنیت، باعث از بین رفتن نگرانی‌های ناشی از حوادث ناگهانی شده و از این طریق، به بهبود کیفیت زندگی مردم و به تبع آن فعالیت‌های اقتصادی کمک کند و از طرفی دیگر می‌تواند با جمع آوری پس اندازهای خرد در ایجاد یک اقتصاد مولد، نقش آفرینی اثربخش داشته باشد.

با توجه به جایگاه بیمه‌های اشخاص در افزایش رشد اقتصادی و رفاه عمومی و به هدف افزایش ضریب نفوذ بیمه و با توجه به ضریب نفوذ پایین بیمه زندگی در ایران و عدم شناخت کافی مردم و فقدان طرح‌های نوآورانه، جای خالی طرحی در این خصوص و موضوعات وابسته به آن در صنعت بیمه همواره احساس شده است.

تحولات و دگرگونی‌های زیادی که در زندگی افراد با سرعت بالایی در حال رخ دادن است، آنها را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از مشکلات سلامتی و جسمی، صدمه بدنی در محیط کار، از کارافتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است و شرکت‌های بیمه هوشمند با توجه به این عناصر سعی داشته اند که مفهوم امنیت را برای خانواده‌ها به شکل عملیاتی اجرا کنند.

بیمه سامان به عنوان یکی از این شرکت‌ها با آگاهی از اینکه عموم افراد از خطرات گریزان بوده و سعی در جهت تامین امینت خویش از جمله تامین امنیت مالی هستند، انواع مختلف روش‌های پیشگیری و کاهش ریسک بویژه در بعد مالی آن را مورد توجه قرارداد و بیمه درمان و عمر را به عنوان یکی از ابزارهای مهم و اساسی در دنیای متمدن امروزی که نقش به سزایی در کاهش ریسک و تامین امنیت مالی و ذهنی بازی در قالب محصولاتی به روز تر به بازار عرضه کرده است.

محصولات جدید بیمه سامان نه تنها برای خریداران نهایی جذاب است بلکه با ترغیب و ایجاد عوامل انگیزشی در جهت افزایش ضریب نفوذ بیمه‌ای در کشور و دست یابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای یاریگر نهادهای بالادستی نیز هست.

بنابراین بیمه سامان به عنوان یکی از بنگاه‌های بیمه‌ای کشور با پیگیری این اهداف عالیه تلاش می‌کند که جایگاه صنعت بیمه کشور را در بازارهای منطقه‌ای و جهانی متحول کند.

در راستای حرکت در این مسیر بیمه سامان با ترکیب مکانیسم‌های خرید طرح‌های بیمه‌ای عوامل انگیزشی مضاعفی را برای مشتریان بازار فراهم کرده است.

بر این اساس این شرکت به تازگی اعلام کرده است که دارندگان بیمه عمر بیمه سامان در طرح جدید بیمه درمان خانواده دارای تخفیف‌های موثری هستند.

محصول جدید بیمه «درمان خانواده سامان» یکی از متفاوت‌ترین و رقابتی‌ترین محصولاتی است که در این زمینه به بازار عرضه شده است. بیمه سامان در طراحی محصول بیمه درمان تکمیلی خانواده به مولفه‌هایی مانند کاهش قیمت بیمه‌نامه با کنترل بیشتر آیتم‌های ریسک و نه کاهش نرخ‌های فنی، شناساندن بهتر بیمه‌گری و جلب اعتماد جامعه، ارائه محصولات جذاب و منحصربه فرد برای دهک‌های مختلف، شغل‌های مختلف، اقشار مختلف و استان‌های مختلف توجه داشته است.

بیمه سامان در «بیمه درمان خانواده» محصولی جذاب را به بازار عرضه می‌کند، محصولی که تنوع قیمت از بالا به پایین دارد و در کلیه طرح‌های آن پوشش ریسک قابل توجهی برای بیمه گذار پیش بینی شده است.

باید اشاره داشت که در سناریو بهینه بازار بیمه علاوه بر ارائه محصولات جذاب‌تر باید بهبود ساختار بیمه‌گری را نیز مد نظر قرار داد. صنعت بیمه کشور با تناقضات و عدم تعادل‌هایی در این خصوص مواجه است که مهمترین عدم تعادل‌های صنعت بیمه عبارتند از: عدم تعادل بین بیمه‌های زندگی و غیر زندگی، عدم تعادل بین بیمه اجباری و اختیاری، عدم تعادل در بخش اتکایی و زمینه‌های محدود سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه، اما بیمه سامان در جشنواره فروش بیمه‌های درمان به این موارد نیز توجه داشته و برای خریداران بیمه‌های درمان تکمیلی که بیمه نامه عمر را خریداری کرده اند و یا تعدد خرید محصول درمان را دارند تخفیفاتی در نظر گرفته است.

بر این اساس بیمه سامان در طرحی که خرید آن برای بازه‌ی سنی از بدو تولد تا ۷۰ سالگی امکان پذیر است توانسته است بخش مهمی از آیتم‌های به اصطلاح مزاحم را در خرید بیمه درمان تکمیلی مرتفع کند.

خرید پوشش‌های جدید بیمه درمان تکمیلی به صورت خانوادگی که شامل تخفیف‌های متعددی خواهد بود در طرح‌های نسیم، مهر، سروش، شمیم، وصال و عقیق سامان شامل پوشش‌های متنوعی است که متناسب با نیاز خانواده قابل خریداری است. همچنین خریداران بیمه‌های عمر بیمه سامان در این طرح از تخفیف‌های متناسبی برخوردار خواهند شد.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر جهت خرید بیمه تکمیلی خانواده می‌توانند به سایت بیمه سامان یا نمایندگی‌های آن در سراسر کشور مراجعه کنند.

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