دیدار برابر «استقلال ملاثانی» ۶ امتیازی است/تلاش برای کسب پیروزی

هادی گل‌محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط تیم فوتبال شهرداری همدان اظهار داشت: متأسفانه به علت بارندگی‌های هفته گذشته نتوانستیم تمرینات خوبی داشته باشیم و مجبور شدیم تمرینات خود را در سالن پیگیری کنیم و تنها روز گذشته به سختی با پارو کردن برف‌های نیمی از زمین چمن ورزشگاه شهدای قدس همدان تمرین کردیم.

وی افزود: با تمام شرایط موجود بازیکنان با انگیزه و روحیه بالا در این تمرینات حضور پیدا کردند و خوشبختانه همدلی خوبی در تیم وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان با اشاره به دیدار این هفته تیم فوتبال شهرداری همدان گفت: دیدار بسیار سختی را برابر تیم صدرنشین و قدرتمند استقلال ملاثانی در پیش داریم چراکه این تیم از بازیکنان یکدست و مربی بسیار با تجربه‌ای سود می‌برد و از ابتدای شروع مسابقات نیز در صدر جدول حضور داشته است.

گل‌محمدی خاطرنشان کرد: این دیدار برای ما حکم ۶ امتیاز را دارد و در این دیدار سخت محکوم به کسب پیروزی هستیم و با تمام مشکلات از جمله نداشتن زمین تمرین، عدم تقویت تیم در طول نیم فصل، کمبود بازیکن و مواردی از این دست تنها به پیروزی فکر می‌کنیم.

وی با اشاره به محرومان و مصدومان این دیدار بیان کرد: محمد بالاوند و محمد کاظمی را به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و محسن وفایی نیز به دلیل مشکلات مالی و خانوادگی از تیم ما جدا شده اما در این دیدار محرومی نداریم.

سرمربی تیم فوتبال شهرداری همدان عنوان کرد: امیدوارم تا پایان رقابت‌ها مشکلات روحی و مالی روی تیم تأثیر منفی نگذارد و انتظار داریم مسئولان از تیم حمایت کنند.

گل‌محمدی با بیان اینکه نگران داوری دیدار استقلال ملاثانی هستم، گفت: با قضاوت هفته گذشته داور که در کرمان سر ما را بریدند امیدوارم داور در این دیدار قضاوت خوبی داشته باشد و از داوری لطمه نخوریم چون شرایط جدول به گونه‌ای است که با یک برد و باخت تیم‌ها چندین پله در جدول جا به جا می‌شوند.

وی افزود: بدون حمایت اعضای شورای شهر و شهردار نمی‌توانیم به آینده تیم امیدوار باشیم و برای کسب موفقیت باید همه مسئولان و مدیران شهرداری ما را حمایت کنند.

گفتنی است، تیم فوتبال شهرداری همدان در هفته شانزدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور فردا دوشنبه ۷ بهمن ماه از ساعت ۱۴ در ورزشگاه شهدای قدس همدان میزبان استقلال ملاثانی خواهد بود.